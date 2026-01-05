Le CAC 40 en timide hausse ; des records pour l'Euro Stoxx 50 et le DAX 40

(AOF) - La place parisienne a passé la majeure partie de la séance autour de son point d’équilibre, malgré un début de journée en belle hausse. Les autres places européennes ont, pour leur part, terminé sur une note plus optimiste. Le CAC 40 a ainsi timidement gagné 0,20%, à 8211,50 points, alors que l'Euro Stoxx 50 a fini sur un gain de 1,25%, à 5923,29 points soit un niveau jamais atteint. Aussi, à Francfort, le DAX 40 a progressé de 1,29%, à 24856,32 points, signant ainsi un nouveau record historique en clôture.

L'indice allemand a notamment profité de l'envolée de Rheinmetall qui a bénéficié à la fois de l'attrait pour les valeurs du secteur de la défense après l'ingérence américaine au Venezuela, mais aussi des annonces portant sur l'extension majeure d'un contrat auprès de l'armée allemande et de la création d'une coentreprise avec MBDA dans les armes laser.

Aux Etats-Unis, les indices ne réagissent pas à l'enlèvement du président du Venezuela. Le Dow Jones progresse de 1,33%, à 49025 points, le Nasdaq Composite avance de 0,91%, à 23447 points, et le S&P 500 s'adjuge 0,74%, à 6909 points.

Les marchés sont bien orientés à New York malgré un indicateur macro-économique décevant. La décroissance de l'indice ISM manufacturier s'est accélérée en décembre en passant de 48,2 à 47,9 points, là où les analystes tablaient sur une très légère amélioration à 48,3 points. Il s'agit de la dixième contraction mensuelle consécutive pour cet indicateur qui est à son plus bas niveau depuis octobre 2024.

Les événements qui ont eu lieu au Venezuela ce week-end n'ont donc pas d'incidence sur la tendance, même si les investisseurs s'inquiètent de plus en plus des déclarations de Donald Trump sur le Groenland, qui est un territoire autonome au sein du Royaume du Danemark.

Les matières premières en hausse

En ce qui concerne les matières premières, le prix du baril de pétrole est en hausse à New York et à Londres où il progresse respectivement de 1,76%, à 58,30 dollars et de 1,51%, à 61,72 dollars.

De son côté, le cuivre, après avoir bondi de 42% en 2025, et enchaîné les records, a débuté 2026 sur les chapeaux de roues. Le métal rouge, qui a inscrit un nouveau plus haut historique vendredi pour la première séance de l'année à 12543 dollars la tonne, a fait encore mieux ce lundi en atteignant les 13000 dollars la tonne.

L'or et l'argent ont également été recherchés, profitant de leur statut de valeur refuge face aux troubles géopolitiques.