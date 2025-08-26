Le CAC 40 en berne sur fond d'instabilité politique

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé cette séance de mardi dans le rouge comme la confirmation d'un début de semaine compliqué. Le recul des indices parisiens est encore plus prononcé en raison du risque politique en France, Le spread franco-allemand s'écarte à son plus haut niveau depuis avril. Le CAC 40 a reculé de 1,70% à 7709 points et l'EuroStoxx 50 de 1,04% à 5387 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluent en ordre dispersé avec un Dow Jones en retrait de 0,11%, vers 17h45.

Hier, lors d'une conférence de presse de rentrée particulièrement suivie, François Bayrou a décidé de mettre en jeu la survie de son gouvernement par un vote de confiance, le 8 septembre, à l'Assemblée nationale, devant l'impasse prise par ses discussions autour de ses propositions pour le budget 2026.

Sans tarder et sans surprise, les partis d'opposition, de l'extrême gauche à l'extrême droite, ont promis de ne pas accorder la confiance à l'actuel locataire de Matignon, en poste depuis décembre 2024.

"Nous avions anticipé un élargissement progressif du spread au cours du deuxième semestre 2025, atteignant 75 pb dans notre scénario de base et 90 pb dans le scénario optimiste, sous l'effet d'une probable chute du gouvernement Bayrou, d'une instabilité politique renouvelée et de risques accrus de dégradation de la note. Les développements récents suggèrent que ce mouvement pourrait se produire plus rapidement et plus tôt que prévu, même si ces fourchettes de négociation pourraient encore se maintenir", détaille les analystes de Société Générale dans une note.

"Si le vote de confiance est adopté et que le Premier ministre Bayrou reste en fonction, les marchés réagiront probablement avec soulagement, ce qui pourrait entraîner un resserrement de l'écart entre l'OAT et le Bund à 10 ans vers la fourchette de 65 à 70 points de base. Cependant, nos économistes considèrent ce scénario comme très improbable, car le gouvernement Bayrou prendra probablement fin le 8 septembre."

Autre cas de figure envisagé par Société Générale : "Si le vote de confiance échoue et que le président Macron nomme un nouveau Premier ministre, cela pourrait être perçu positivement par les marchés. Un nouveau gouvernement pourrait être en mesure de faire avancer le budget 2026 et éventuellement adopter une version édulcorée de la proposition de Bayrou. Dans ce cas, le spread entre l'OAT et le Bund à 10 ans pourrait s'échanger dans une fourchette de 80 à 85 pb".

Dans ce contexte tendu, le rendement des emprunts de l'État français à 10 ans ressortait à plus de 3,4% vers 17h30 tandis que son équivalent allemand - le taux européen de référence - tournait autour de 2,72%. L'écart, appelé "spread", s'élève à 77 points de base. Il était de 81 points de base fin juin 2024, atteint en réaction à la dissolution surprise de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron.

Les valeurs bancaires - Société Générale a fini lanterne rouge du CAC 40 suivi de Crédit Agricole- font partie des victimes de la crise politique au même titre que Vinci et Eiffage, très dépendantes des dépenses publiques, mais aussi des valeurs immobilières comme Nexity. Les valeurs moyennes, très dépendantes de l'économie nationale, ont encore plus souffert : le CAC Mid & Small a perdu 2,5%.

Aux Etats-Unis, Washington a de nouveau braqué son viseur vers la Fed. Donald Trump a accentué sa pression sur la Réserve fédérale en révoquant la gouverneure de la Fed, Lisa Cook. Cette décision renforce l'inquiétude à propos de l'indépendance de l'institution financière.

Outre-Atlantique, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 2,1% en juin en rythme annuel, en ligne avec les attentes. Il avait connu une croissance de 2,8% en mai.

Par ailleurs, la confiance des consommateurs a baissé moins que prévu en août, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi. L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'est établi ce mois-ci à 97,4 contre 98,7 (révisé de 97,2) en juillet.