Le CAC 40 dévisse, valeurs de défense et bancaire en tête

(AOF) - Le principal indice parisien a débuté la séance sous les 7000 points (-5,51%). Si toutes les valeurs du CAC 40 évoluent dans le rouge, les dégagements touchent en particulier les secteurs ayant le mieux performé ces derniers mois, la défense et le secteur bancaire. Thales affiche ainsi la plus forte baisse du CAC 40 et a été réservée à la baisse. Les banques sont également attaquées en raison des craintes de récession et de la chute des taux longs.

La baisse affecte également les valeurs dans lesquelles les investisseurs ont le moins confiance, dont Kering, Atos, Worldline et Ubisoft.

Les valeurs défensives, dont Orange, Danone et Carrefour, limitent leurs pertes. Le secteur des vins et spiritueux superforme également : Rémy Cointreau enregistre la plus faible baisse du SBF 120.