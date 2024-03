Le CAC 40 dépasse les 8000 points après les déclarations de la BCE

(AOF) - Les indices européens ont clôturé dans le vert, galvanisés par les annonces de la BCE et en particulier la baisse de ses prévisions d'inflation. Le CAC 40 a gagné 0,77% à 8016,22 points battant un nouveau record en clôture. L'Eurostoxx 50 a avancé de 1,26% à 4977,59 points. Outre-atlantique, les marchés américains évoluent en hausse également. Vers 17h45, le Dow Jones s'adjuge 0,35%

Ce jeudi, les investisseurs ont pris connaissance des annonces de la BCE. Sans surprise, elle a maintenu inchangés ses trois taux d'intérêt directeurs.

BCE : révision à la baisse de l'inflation et de la croissance pour 2024

Les services de la BCE ont abaissé leurs prévisions d'inflation, en particulier pour 2024, principalement sous l'effet d'une contribution plus faible des prix de l'énergie. L'institution monétaire table désormais sur une hausse des prix moyenne de 2,3% en 2024 (comparé aux 2,7% projetés il y a trois mois), 2% en 2025 (contre 2,1% précédemment) et 1,9% en 2026.

Les projections relatives à l'inflation hors énergie et produits alimentaires ont également été abaissées et s'établissent en moyenne à 2,6% pour 2024, 2,1% pour 2025 et 2% pour 2026. La BCE atteindra ainsi son objectif en 2026.

En outre, la BCE a aussi revu à la baisse sa projection de croissance pour 2024, à 0,6%, l'activité économique devant rester modérée à court terme. L'économie devrait ensuite se redresser et croître de 1,5% en 2025 et 1,6% en 2026, soutenue dans un premier temps par la consommation, puis également par l'investissement.

Réagissant aux annonces de la BCE, Felix Feather, économiste chez abrdn, pense que les révisions des projections de la banque centrale laissent entendre que les réductions des taux ne sont plus très loin. Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez Pimco, juge pour sa part que la BCE procédera avec prudence à une réduction des taux, par étapes conventionnelles de 25 points de base. Ce point de vue est partagé par plusieurs économistes.

"Nous prévoyons trois baisses de taux cette année, à partir de juin ou plus tard. L'évolution des salaires reste la clé", ajoute le gérant.

Après ces annonces, le CAC 40 a dépassé la barre des 8000 points pour la première fois de son histoire. Au même moment, les rendements obligataires européens se replient. Le 10 ans allemand perd plus de 2 points de base à 2,3%, celui de la France 2,5 points de base à 2,75%.

Teleperformance et JCDecaux chutent

Coté valeurs, Teleperformance a dévissé, occupant la place de lanterne rouge de l'indice CAC 40, portant le repli de son titre à plus de 35% depuis le début de l'année. Le spécialiste de la gestion de la relation client a fait état de comptes annuels "décevants" selon Invest Securities et de perspectives prudentes pour 2024 en raison "d'un contexte macroéconomique volatil".

JCDecaux a décroché du SBF 120 après avoir annoncé qu'il ne versera pas de dividendes en 2024, en dépit de bons résultats annuels.