Le CAC 40 dépasse les 8.400 points pour la première fois en séance, sans conclure de record à la clôture

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Le CAC 40 a terminé la journée de jeudi en petite hausse, au terme d'une séance marquée par le franchissement d'un nouveau seuil historique, l'indice vedette de la Bourse de Paris ayant pour la première fois dépassé le cap des 8.400 points grâce à une vague de bons résultats d'entreprises.

A la clôture, le CAC 40 a progressé de 0,33%, gagnant 27,32 points par rapport à la veille, à 8.340,56 points. Avec cette nouvelle hausse, l'indice parisien retrouve ses niveaux de clôture de début janvier, où il évoluait déjà à plus de 8.300 points avant que les menaces douanières de Donald Trump contre les pays européens n'entrainent une chute de l'indice.

L'indice parisien est d'ailleurs le seul grand indice européen à avoir terminé en hausse jeudi: Londres a conclu en baisse de 0,67%, tandis que Francfort est resté stable (-0,01%).

Dans les premiers échanges jeudi, le CAC 40 a atteint à 8.437,35 points, surpassant son précédent record en séance de 8.396,72 points, du 14 janvier dernier.

- Des résultats positifs -

"Sur le CAC 40, on a une contribution des résultats d'entreprises", c'est "ce qui tire l'indice vers des records", affirme Alexandre Baradez, responsable de l'analyse des marchés à IG France, qui note toutefois qu'il s'agit là "de records de quelques points seulement".

"Le CAC, comme l'ensemble des marchés européens, bénéficie d'une saison des résultats d'entreprises meilleure qu'attendu, notamment en ce qui concerne le quatrième trimestre 2025", souligne de son côté Vincent Juvyns, analyste pour ING, interrogé par l'AFP.

Le numéro un mondial de l'optique EssilorLuxottica a gagné 4,19%, à 261,30 euros, après avoir bondi de plus de 9% en cours de séance, bénéficiant de ventes supérieures aux attentes du marché pour l'année 2025, portées par ses lunettes dopées à l'intelligence artificielle (IA), développées avec Meta.

L'équipementier électrique Legrand (+3,01%, à 149,00 euros) a lui aussi profité de la dynamique de l'IA, avec un bénéfice net en hausse de 6,7% à 1,24 milliard d'euros l'an dernier. Le groupe fournit notamment des services et produits pour les centres de données.

Le secteur du luxe, qui pèse particulièrement à la Bourse de Paris, est aussi de la fête. Hermès a pris 2,55%, à 2.174,00 euros. Les ventes du groupe l'an dernier ont grimpé de 5,5%, à 16 milliards d'euros.

- Situation politique stabilisée -

Le fabricant de pneus Michelin a quant à lui bondi de 4,88%, à 33,95 euros, grâce à des résultats au second semestre 2025 meilleurs qu'attendu et à l'annonce d'un nouveau programme de rachat d'actions.

Le CAC profite aussi d'une situation politique stabilisée en France, avec l'adoption du budget 2026 par l'Assemblée nationale, l’abstention du Parti socialiste ayant permis de laisser en place le gouvernement de Sébastien Lecornu.

"Même s'il s'agit d'une stabilité en trompe-l'œil qui pourrait ne pas durer, les investisseurs prennent pour le moment le parti de s'en contenter et d'aller de l'avant", a noté Vincent Juvyns.

Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024, les marchés français faisaient systématiquement moins bien que leurs équivalents européens. Désormais, depuis le début de l'année, le CAC gagne 2,34%, tandis que le Dax de Francfort prend 1,48%.

De plus, l'écart des taux d'intérêt entre l'emprunt français et allemand, qui s'était accru l'an dernier, se resserre de plus en plus, signe que les investisseurs semblent moins s'inquiéter de la situation politique et budgétaire française.

L'écart était à 0,59 point de pourcentage jeudi, après avoir grimpé au-dessus de 0,80 point l'an dernier.

- Attrait de l'Europe -

Le CAC bénéficie enfin de l'attraction renouvelée des marchés européens depuis fin janvier, car les investisseurs souhaitent diversifier leurs placements en dehors des entreprises de la tech américaine.

Ce secteur, dont le poids est jugé démesuré dans les indices boursiers mondiaux, fait face à des inquiétudes croissantes sur la capacité des géants de la tech à rentabiliser leurs investissements massifs dans l'IA, qu'ils financent de plus en plus en s'endettant.

"Même si ce mouvement ne devrait pas durer au-delà du court terme, il profite pour l'instant aux valeurs européennes", a relevé Antoine Andreani, chef de la recherche à XTB France, interrogé par l'AFP.

La tech est moins présente sur les indices européens qu'à New York.

Plus généralement, l’incertitude provoquée par la présidence de Donald Trump aux États-Unis pousse les investisseurs à se diversifier en dehors de la première économie mondiale, ce qui bénéficie aux autres places financières, européennes et asiatiques particulièrement.

