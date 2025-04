Le CAC 40 dépasse les 7500 points, les marchés européens restent dans le vert

(AOF) - Dans le rouge l’essentiel de la séance, les marchés européens ont clôturé en hausse prudente après la publication d'une multitude de résultats d'entreprises depuis hier soir. Dassault Systèmes a signé le plus fort repli de l'indice CAC 40 après avoir annoncé une baisse de sa marge opérationnelle de 0,2 point. En revanche, au sein du même indice, STMicroelectronics a fini en tête, soutenu par sa prévision de revenus plus élevée que prévu pour le deuxième trimestre. Le CAC 40 a gagné 0,27% à 7502,78 points. L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,27% à 5112,29 points.

En Europe, Adidas s'est adjugé 3% à 216,60 euros à Francfort dans le sillage de la publication de résultats préliminaires au titre de son premier trimestre. L'équipementier sportif allemand y a enregistré une croissance de 13 % de ses ventes qui s'élèvent à 6,15 milliards d'euros, là où le consensus était attendu à 6,095 milliards d'euros. Le bénéfice d'exploitation de la marque aux trois bandes a atteint, entre janvier et mars, 610 millions d'euros, en hausse de 81% sur un an et ressortant supérieur aux prévisions (546 millions d'euros).

A Paris, Dassault Systèmes (-5,11% à 32,13 euros) a affiché le plus fort repli de l'indice CAC 40. Le groupe est sanctionné pour avoir multiplié les échecs à l'occasion de la publication de ses résultats du premier trimestre. Non seulement sa performance trimestrielle et ses objectifs au deuxième trimestre sont décevants, mais le champion technologique français a réduit sa cible de marge pour 2025. Le directeur financier, Rouven Bergmann, a justifié cet abaissement par la volonté du groupe de gagner en flexibilité et d'investir pour soutenir sa croissance à long terme.

En revanche, STMicroelectronics (+5,27% à 20,24 euros) a dominé le CAC 40 grâce à une prévision de revenu plus élevée qu'anticipé au deuxième trimestre et aux solides résultats de son concurrent américain, Texas Instruments. " Nous considérons le premier trimestre 2025 comme le point bas, dans l'environnement actuel qui est incertain ", a déclaré le PDG, Jean-Marc Chéry. Pour le trimestre en cours, STMicroelectronics cible, au point médian, un chiffre d'affaires net de 2,71 milliards de dollars, en baisse de 16,2 % et en progression de 7,7% par rapport au trimestre précédent.

Les chiffres macroéconomiques

En avril 2025, la confiance des ménages est stable, fait savoir l'Insee ce jeudi. À 92, l'indicateur qui la synthétise est inchangé et reste au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 86,9 en avril, à comparer avec un consensus de 85,1 et 86,7 en mars.

Après une hausse de 4,4 % en février, les ventes de logements existants aux États-Unis ont nettement reculé de 5,9 % en mars, loin des prévisions des économistes qui tablaient sur un repli de 3 %. Elles se sont ainsi établies à 4,02 millions d'unités le mois dernier, contre des attentes à 4,14 millions.

Conformément aux attentes, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage aux Etats-Unis ont augmenté de 6 000 unités la semaine dernière, en passant de 216 000 à 222 000 unités.

Les commandes de biens durables ont progressé de 9,2% en mars aux Etats-Unis en rythme mensuel après une hausse de 0,9% en février. Elles étaient anticipées en croissance de 2,1%

Vers 17h45, l'euro progresse de 0,27% à 1,1353 dollar.