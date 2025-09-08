 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 725,50
+0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le CAC 40 dans le vert avant la chute anticipée de François Bayrou
information fournie par AOF 08/09/2025 à 17:45

(AOF) - Les indices européens, dont le CAC 40, ont terminé dans le vert. Si à l'heure de la clôture en Europe, le sort du Premier ministre français n'était pas encore connu, François Bayrou devrait succomber à l'hostilité de l'Assemblée nationale dans la soirée. L'indice CAC 40 a gagné 0,78% à 7738,84 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,92% à 5367,22 points. Aux États-Unis, Wall Street était également bien orienté : le Dow Jones s'adjuge 0,23% vers 17h30.

Le vote de confiance demandé par François Bayrou devrait avoir lieu vers 19 heures.

Selon la Constitution française, le Président de la République n'est pas tenu par un délai précis pour nommer un nouveau Premier ministre. Jusqu'à la nomination de son successeur, François Bayrou serait invité à rester en fonction à titre intérimaire. "En décembre dernier, il a fallu 10 jours à Macron pour nommer François Bayrou après la chute du gouvernement Barnier.", rappelle UBS.

Le président français pourrait aussi décider de dissoudre une nouvelle fois l'Assemblée. La banque suisse indique que les dernières élections législatives se sont déroulées 3 semaines après la précédente dissolution.

Sur le marché obligataire, le rendement du 10 ans français recule de 2,7 points de base, à 3,41%, et le spread franco-allemand s'élève à 76,7 points de base contre 82 points, il y a 15 jours.

Les prochains jours seront animés par la décision de politique monétaire de la BCE et l'inflation en août aux États-Unis, jeudi. La première ne devrait pas modifier sa politique monétaire et la seconde devrait connaître une accélération par rapport à juillet.

Du côté des valeurs, Edenred et Pluxee ont souffert de l'ouverture d'une enquête en Turquie.

Budget 2026
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Assemblée nationale renverse le gouvernement de Bayrou
    L'Assemblée nationale renverse le gouvernement de Bayrou
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 19:11 

    L'Assemblée nationale renverse François Bayrou, en lui refusant la confiance à une nette majorité lors d'un vote qu'il avait sollicité de lui-même sur l'état des finances publiques.

  • François Bayrou engage la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale, le 8 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    L'Assemblée renverse Bayrou et en appelle à Macron
    information fournie par AFP 08.09.2025 19:10 

    L'Assemblée nationale a renversé lundi François Bayrou, qui a échoué à obtenir la confiance des députés. Les regards sont désormais tournés vers Emmanuel Macron, obligé de trouver un nouveau Premier ministre s'il veut éviter une nouvelle dissolution. "Notre pronostic ... Lire la suite

  • Bayrou remercie le Parlement et ses ministres pour neuf "mois de profond bonheur"
    Bayrou remercie le Parlement et ses ministres pour neuf "mois de profond bonheur"
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 19:08 

    Neuf "mois de profond bonheur": juste avant l'ouverture du scrutin aux députés du vote de confiance, le Premier ministre François Bayrou remercie l'Assemblée nationale et ses ministres qui ont "montré une image républicaine, honorable et active".

  • Confiance: Attal propose "un accord d'intérêt général" entre les partis
    Confiance: Attal propose "un accord d'intérêt général" entre les partis
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 19:07 

    Gabriel Attal, président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, propose "un accord d'intérêt général" entre les forces politiques pour les 18 mois à venir, pour "trancher les urgences, protéger les Français et préparer l'avenir".

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank