Le CAC 40 dans le vert avant la chute anticipée de François Bayrou

(AOF) - Les indices européens, dont le CAC 40, ont terminé dans le vert. Si à l'heure de la clôture en Europe, le sort du Premier ministre français n'était pas encore connu, François Bayrou devrait succomber à l'hostilité de l'Assemblée nationale dans la soirée. L'indice CAC 40 a gagné 0,78% à 7738,84 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,92% à 5367,22 points. Aux États-Unis, Wall Street était également bien orienté : le Dow Jones s'adjuge 0,23% vers 17h30.

Le vote de confiance demandé par François Bayrou devrait avoir lieu vers 19 heures.

Selon la Constitution française, le Président de la République n'est pas tenu par un délai précis pour nommer un nouveau Premier ministre. Jusqu'à la nomination de son successeur, François Bayrou serait invité à rester en fonction à titre intérimaire. "En décembre dernier, il a fallu 10 jours à Macron pour nommer François Bayrou après la chute du gouvernement Barnier.", rappelle UBS.

Le président français pourrait aussi décider de dissoudre une nouvelle fois l'Assemblée. La banque suisse indique que les dernières élections législatives se sont déroulées 3 semaines après la précédente dissolution.

Sur le marché obligataire, le rendement du 10 ans français recule de 2,7 points de base, à 3,41%, et le spread franco-allemand s'élève à 76,7 points de base contre 82 points, il y a 15 jours.

Les prochains jours seront animés par la décision de politique monétaire de la BCE et l'inflation en août aux États-Unis, jeudi. La première ne devrait pas modifier sa politique monétaire et la seconde devrait connaître une accélération par rapport à juillet.

Du côté des valeurs, Edenred et Pluxee ont souffert de l'ouverture d'une enquête en Turquie.