Le CAC 40 contrarié par L'Oréal et Kering
information fournie par AOF 22/10/2025 à 17:49

(AOF) - Hormis le footsie britannique, les marchés actions européens ont clôturé sur une note morose alors que les investisseurs ont assisté à un déluge de résultats. Les trimestriels de L'Oréal et de Hermès ont mis un coup d'arrêt au CAC 40, qui restait sur deux séances de suite dans le vert et sur son double record historique d'hier en séance et en clôture. Sur le front des statistiques, les prix à la consommation en Grande-Bretagne ont progressé de 3,8% sur un an en septembre contre une accélération de 4% attendue. Le CAC 40 a lâché 0,63% à 8206 points et l'EuroStoxx 50, 0,89% à 5636 points.

En Europe, Adidas s'est replié de 2,88% à 189,15 euros à Francfort après ses résultats préliminaires trimestriels supérieurs aux attentes, s'accompagnant d'un relèvement des prévisions annuelle. L'équipementier sportif allemand a enregistré, au troisième trimestre, un Ebit de 736 millions d'euros, en progression de 23%, faisant ressortir une marge de 11,1% contre 10,8% attendu. Le chiffre d'affaires de 6,63 milliards d'euros s'inscrit en hausse annuelle de 3%. "C'est le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé jamais atteint par notre entreprise", a déclaré le président du directoire, Björn Gulden.

Dans un marché en baisse ce mercredi, L'Oréal (-6,70% à 371,35 euros) a enregistré le plus fort repli du CAC 40 après l'annonce hier soir d'une croissance moins forte que prévu au troisième trimestre 2025. Sur cette période, le chiffre d'affaires du numéro un mondial des cosmétiques a progressé de 4,2% en comparable, et de 0,5% en publié, à 10,33 milliards d'euros. La croissance interne est légèrement inférieure au consensus de Visible Alpha : 4,7%. Certains analystes regrettent également le manque de visibilité sur le quatrième trimestre.

Plus fort repli de l'indice SBF 120, Eutelsat a chuté de 8,63%, à 3,38 euros, après avoir débuté son exercice sur une note plus faible qu'anticipé. Sur le trimestre clos fin septembre, Eutelsat a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 2,2%, à 293 millions d'euros. Il a reculé de 0,3 % en données comparables. Le chiffre d'affaires des quatre Activités opérationnelles, c'est-à-dire en excluant les autres revenus, a atteint 283 millions d'euros et est ressorti sous les attentes de 295 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les stocks de pétrole brut ont reculé de 1 million de barils la semaine dernière aux Etats-Unis, à 422,80 millions de barils, après une progression de 3,5 millions de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Les spécialistes anticipaient une progression de 2,2 millions de barils. Les stocks d'essence ont reculé de 2,1 millions de barils alors que le marché anticipait un repli de 0,95 million.

A la clôture, l'euro glane 0,08% à 1,1614 dollar.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

