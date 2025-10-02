Le CAC 40 clôture au plus haut depuis fin mars 2025

(AOF) - Soutenus par les valeurs technologiques et du luxe, les indices européens, hormis Londres, ont clôturé à nouveau dans le vert, malgré le shutdown aux États-Unis (shutdown). Les actions du secteur des semi-conducteurs se sont nettement distinguées ce jeudi, suite à un accord scellé entre les deux groupes sud-coréens (Samsung Electronics et SK Hynix) et OpenAI. Gagnant 1,13%, le CAC 40 a dépassé la barre des 8000 points (8056). Il affiche un plus haut en clôture depuis fin mars 2025. L'Eurostoxx 50 a progressé de 1,26% à 5651 points, un niveau record.

En Europe, Brunello Cucinelli (-0,88% à 90,24 euros) a fini en repli après avoir enregistré une des plus fortes hausses du FTSE MIB. Le titre avait progressé après ses bons résultats 9 mois et la confirmation de son objectif de croissance. La bonne performance du groupe de luxe italien a galvanisé les autres valeurs européennes du secteur : LVMH (+3,61%), Kering (+1,25%), Hermès (+2,73%), Burberry (+1,56%). Sur cette période, le chiffre d'affaires de Brunello Cucinelli s'élève à 1,019 milliards d'euros, en hausse de 10,8% à taux de change courants sur un an (+11,3% à taux de change constants).

À Paris, Stellantis (+8,33%, à 8,81 euros) a fini leader du CAC 40. Le titre a poursuivi son rebond, bien aidé par l'annonce d'une bonne dynamique commerciale aux États-Unis sur les trois derniers mois, en particulier en septembre, comme le laissait entendre le directeur général du groupe il y a quelques semaines. Au cours du troisième trimestre, le constructeur automobile multi-marques a écoulé 324 825 véhicules au pays de l'Oncle Sam, soit une progression de 6 % par rapport à la même période un an plus tôt.

STMicroelectronics (+2,10 à 24,59 euros) et Soitec (+6,54% à 43,19 euros) ont terminé en hausse. Ils ont été galvanisés par les actions des deux sociétés sud-coréennes Samsung et SK Hynix qui ont progressé de respectivement 3,49 et 9,86% à la Bourse de Séoul après avoir annoncé la conclusion d'un accord stratégique avec OpenAI. Les deux groupes technologiques fourniront des mémoires informatiques pour le projet Stargate. Celui-ci vise à bâtir les infrastructures physiques et virtuelles pour porter la prochaine génération d'IA. Samsung a précisé que la demande en mémoire du groupe américain devrait atteindre jusqu'à 900 000 plaquettes DRAM par mois.

Les chiffres macroéconomiques

En août 2025, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,3%, en hausse par rapport au taux de 6,2% enregistré en juillet 2025 et stable par rapport au taux enregistré en août 2024. Le taux de chômage de l'UE était de 5,9% en août 2025, stable par rapport aux taux enregistrés en juillet 2025 et en août 2024. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Eurostat estime qu'en août 2025, 13,089 millions de personnes étaient au chômage dans l'UE, dont 10,842 millions dans la zone euro.

Les stocks américains de gaz ont augmenté de 53 milliards de pieds cubes au cours de la semaine écoulée, après une progression de 76 milliards la semaine précédente. Une hausse plus importante de 66 milliards de pieds cubes étaient attendue. Les stocks sont supérieurs de 21 milliards de pieds cubes au niveau de l'an passé à la même époque, et de 171 milliards de pieds cubes au-dessus de la moyenne sur 5 ans de 3390 milliards de pieds cubes. À 3561 milliards de pieds cubes, les stocks de gaz se situent dans la fourchette historique des cinq dernières années.

Vers 17h45, l'euro perd 0,37% à 1,1693 dollar.