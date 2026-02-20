Le CAC 40 bat son record en clôture, l'Europe boursière en hausse après les PMI et l'inflation américaine
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 18:01
Aux Etats-Unis, les indices évoluent en ordre dispersé avec un Dow Jones cédant 0,04% vers 17h45, après une décision de la Cour Supreme des Etats-Unis. Elle a invalidé les droits de douane que Donald Trump avait imposé de manière spectaculaire au reste du monde il y a plus d'un an. Dans un document de 170 pages, la haute juridiction estime que le président américain ne peut pas imposer de droits de douane sur le fondement de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale.
Pour rappel, en début d'année, le locataire de la Maison Blanche avait indiqué le pays serait "fichu" si la Cour suprême déclarait illégale une partie des droits de douane. La question du remboursement se pose désormais, à moins que le Républicain et ses équipes ne trouvent une parade.
La séance de ce vendredi a été marquée par la publication de nombreuses données macroéconomiques.
En zone euro, l'indice PMI composite préliminaire du mois de février, calculé par S&P Global, est ressorti supérieur aux attentes. Attendu en légère hausse de 51,3 à 51,5 points, il s'est finalement installé à 51,9 points, au plus haut depuis 3 mois. Dans le détail, l'activité dans le secteur manufacturier est repassée en phase d'expansion, en dépassant le seuil des 50 points. L'indice la mesurant s'est installé à 50,8 points, contre 49,5 précédemment et une prévision à 49,9 points. A 50,8 points, il retrouve un niveau qu'il n'avait plus connu depuis 44 mois. Pour le secteur des services, le rythme de la croissance a augmenté, mais pas autant que prévu avec un indicateur à 51,8 points, contre 51,6 un mois plus tôt et des attentes à 51,9 points. Il est à un plus haut depuis deux mois.
"Dans l'ensemble, ce rapport devrait renforcer la position actuelle de la BCE, l'activité économique s'améliorant et la confiance des entreprises demeurant solide. À ce stade, les entreprises européennes semblent davantage préoccupées par les mouvements du taux de change euro/dollar que par les droits de douane, qui agissent en définitive comme une taxe sur les entreprises américaines et, in fine, sur les consommateurs. Nous nous attendons à ce que cette dynamique positive de l'activité en Europe se poursuive et soit soutenue dans les mois à venir par un rebond de la consommation", a réagi Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, au sujet de ces chiffres PMI.
Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation des ménages a augmenté de 0,4% en décembre, là où les analystes tablaient sur une progression de 0,3%, et après 0,2% en novembre. En rythme annuel, la progression est de 2,9%, soit 0,1 point de plus que prévu et 0,1 point de plus également qu'en novembre.
En outre, selon le Département du Commerce, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis n'a augmenté que de 1,4% en rythme annualisé au 4e trimestre 2025, alors que les économistes attendaient en moyenne une croissance de 3%. La croissance de l'économie américaine a donc connu un ralentissement bien plus fort que prévu en fin d'année dernière, par rapport à un rythme de 4,4% enregistré au troisième trimestre (chiffre confirmé par rapport à l'estimation précédente).
Cette décélération reflète des ralentissements des dépenses publiques et des exportations, ainsi que des dépenses des consommateurs, en partie compensés par une accélération des investissements. La baisse des importations a été plus faible qu'au trimestre précédent.
Vers 17h45, l'euro gagne 0,05% à 1,1778 dollar. Il progresse grâce au coup de mou du dollar intervenu après la décision de la Cour suprême.
Moncler galvanise le secteur du luxe
Côté valeurs, des entreprises de renom ont dévoilé leurs résultats annuels hier et ce matin.
Air Liquide ( 4,8%) s'est démarqué en tête du CAC 40 à la faveur d'un bon exercice 2025 et de perspectives favorables. Pour 2026, le spécialiste des gaz industriels et médicaux s'est dit confiant dans sa capacité à augmenter sa marge opérationnelle de 100 points de base et à réaliser une croissance du résultat net récurrent à taux de change constant.
Surtout, les valeurs du luxe ont été tirées vers le haut (LVMH a fini à la deuxième place du CAC 40 en avançant de 4,37%) grâce à Moncler (près de 16%) en forte hausse et leader au sein du FTSE MIB. Le géant du luxe italien a fait état hier soir d'une accélération de sa croissance au quatrième trimestre 2025 et a affiché un certain optimisme pour 2026, confirmant le sentiment plus favorable qui entoure le luxe depuis quelques semaines. Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires consolidé atteint 3,13 MdsEUR, en hausse de 3% à changes constants, tandis que le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) annuel ressort à 913,4 MEUR, alors que les analystes financiers tablaient en moyenne sur 3,06 MdsEUR et 868 MEUR. Moncler n'a pas dévoilé de prévisions chiffrées pour le nouvel exercice, mais le consensus anticipe actuellement pour 2026 une croissance à taux de change constants de 6,8% pour une marge d'exploitation (EBIT) de 28,9%.
GTT ( 0,81%) a enregistré une des plus fortes hausses du SBF 120, suite à la publication la veille de ses solides résultats sur l'année 2025. Sur cette période, l'Ebitda atteint 541,8 MEUR, en hausse de 39,6% sur un an, confirmant sa discipline en matière de contrôle des coûts et sa capacité à assurer la profitabilité de son activité.
En revanche, Danone (-0,70%) a reculé du CAC 40 alors que le géant agroalimentaire a dévoilé ce matin une publication annuelle solide et en ligne avec les attentes. Le fabricant des yaourts Activia et de l'eau Evian estime que les rappels de lait infantile ordonnés par les autorités sanitaires en Europe et dans d'autres pays devraient avoir un impact limité sur ses résultats.
Plus fort repli du SBF 120, Imerys a perdu 6,86% après un exercice 2025 difficile. Sur l'année écoulée, l'Ebitda ajusté ressort à 546 MEUR en repli de 19,1% sur un an, conforme aux objectifs, malgré des effets de change défavorables (22 MEUR).
L'assureur crédit Coface (-3,82%) s'est replié également, pénalisé par la baisse de 18,7% du résultat opérationnel à 332,5 MEUR sur l'année 2025 et de celle de 15% du résultat net (part du groupe) à 222 MEUR.
A lire aussi
-
L'Iran, en quête d'un allègement des sanctions asphyxiant son économie, a dit vendredi vouloir un accord "rapide" avec les Etats-Unis, au lendemain de l'ultimatum lancé par Donald Trump, qui laisse planer la menace d'une intervention militaire. Alors que les deux ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails aux paragraphes 2,3,9; historique aux paragraphes 5-8,11) Lucid LCID.O ... Lire la suite
-
L'exercice militaire interarmées "Orion 26" se poursuivait cette semaine en Bretagne, mobilisant les porte-hélicoptères amphibie (PHA) Mistral et Tonnerre de la Marine nationale dans la baie de Quiberon.
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, amplifiant leurs gains dans l'après-midi après que la Cour suprême des Etats-Unis a annulé les droits de douane "réciproques" instaurés en avril dernier par Donald Trump à l'encontre de la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer