Le CAC 40 bat son record à l'ouverture
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 09:10
Le bon accueil réservé aux résultats d'EssilorLuxottica ( 7,8%), Michelin ( 5,5%) et Legrand ( 3,5%) entretient la hausse.
