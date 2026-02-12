 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le CAC 40 bat son record à l'ouverture
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 09:10

Le CAC 40 a allègrement dépassé son record du 14 janvier dernier (8 396,72 points) dès l'ouverture de la séance du jeudi 12 février 2026, en signant un pic à 8 437,35 points. Il porte ses gains à 3,8% depuis le début du mois de février.

Le bon accueil réservé aux résultats d'EssilorLuxottica ( 7,8%), Michelin ( 5,5%) et Legrand ( 3,5%) entretient la hausse.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 09:46

    un record absolut... depuis très très longtemps jamais réalisée sur le cac 40 BRAVO !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank