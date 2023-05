Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le CAC 40 attendu en retrait à la suite de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 08:33









Le fronton du Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit photo : Adobe Stock / ) (CercleFinance.com) - Au lendemain d'un recul de plus de 1,3% vers 7379 points, le CAC40 devrait commencer la séance à nouveau dans le rouge, à en croire des futures en repli d'environ 0,7%, la clôture en berne de Wall Street mardi soir n'étant pas faite pour rassurer les investisseurs. 'Le débat sur le plafond de la dette continuait de montrer des signes de difficultés. Joe Biden et Kevin McCarthy ont tous deux fait preuve d'optimisme quant à une solution finale, mais l'impasse a fait baisser le marché', pointe Wells Fargo. Outre les craintes au sujet du plafond de la dette américaine, les investisseurs n'ont guère apprécié mardi les indices PMI composites parus en cours de séance, celui de la France ayant ainsi reculé d'un point à 51,4 pour le mois en cours. Aucune donnée macroéconomique n'est prévue ce jour en France, mais dans le courant de la matinée, doivent paraitre les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni pour le mois dernier, ainsi que l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne. Dans l'actualité des valeurs, Renault et Valeo ont annoncé mardi soir la conclusion d'un partenariat portant sur le développement de l'architecture électrique et électronique des prochaines générations de véhicules du constructeur au losange. Publicis a annoncé pour sa part l'acquisition de Publicis Sapient AI Labs, une coentreprise de recherche et développement en intelligence artificielle (IA) lancée en 2020 en partenariat entre Publicis Sapient, Elder Research et Tquila. Michelin indique ce matin que TBC, un distributeur de pneumatiques basé aux États-Unis qu'il opère conjointement avec Sumitomo, a conclu un accord visant à céder son portefeuille de magasins de détail à Mavis Tire Express Service.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -1.48%