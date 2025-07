Le CAC 40 assommé par TotalEnergies, Dassault Systèmes et STMicroelectronics

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé une séance marquée par le statu quo de la BCE et une pluie de résultats d'entreprises. Si sans surprise, la BCE n'a pas modifié ses taux, le ton " hawkish " de Christine Lagarde a surpris les observateurs, provoquant une hausse des taux longs. Le rendement du 10 ans gagne 6,4 points de base à 2,704%. Pénalisé par le mauvais accueil réservé aux résultats de STMicroelectronics, Dassault Systèmes et TotalEnergies, le CAC 40 a cédé 0,41% à 7818,28 points. L'EuroStoxx50 a gagné 0,27% à 5358,94 points.

À Londres, Vodafone s'est adjugé 3,58% à 86,14 pence après avoir confirmé ses objectifs annuels. L'opérateur mobile a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires total de 9,39 milliards d'euros, contre 9,04 milliards d'euros un an plus tôt. En Allemagne, son principal marché, l'activité a reculé de 3,2% après un repli de 6% déclaré lors du précédent trimestre. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 4,9 % sur une base organique, atteignant 2,7 milliards d'euros.

La série noire s'est poursuivie pour le secteur des semi-conducteurs. Après les prévisions décevantes de NXP et de Texas Instruments, STMicroelectronics (-16,62% à 22,495 euros) a connu la plus forte baisse du CAC 40 en raison de prévisions de marge plus faibles qu'attendu. " Aucune prévision n'a été fournie pour l'exercice 2025 ", fait remarquer UBS. Si l'on suppose que le consensus pour le quatrième trimestre reste inchangé, le consensus d'EBIT pour 2025 pourrait être abaissé d'environ 5%, a calculé la banque suisse.

OPmobility (+ 7,94 %, à 13,33 euros) s'est distingué en bourse après la publication de ses résultats semestriels marqués par de belles progressions de la marge et du cash. Sur les six premiers mois de l'année, l'équipementier automobile a vu son chiffre d'affaires économique progresser très légèrement de 0,4 %, ou de 1,6 % à périmètre et change constants, pour un total de 5,96 milliards d'euros, alors que la production automobile a augmenté de 3,1 % sur la même période souligne TP Icap Midcap.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le Conseil des gouverneurs a décidé ce jour de laisser inchangés les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE. Les taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal s'élèvent à respectivement 2,00 %, 2,15 % et 2,40 %. Il souligne que l'inflation se situe actuellement au niveau de l'objectif de 2 % à moyen terme.

En juillet 2025, l’indicateur qui synthétise le climat des affaires en France s’établit à 96 et se maintient en deçà de sa moyenne de longue période (100) depuis avril 2024. Le climat des affaires se dégrade légèrement dans le commerce de détail, est stable ou quasi stable dans l’industrie, les services et le bâtiment et s'améliore dans le commerce de gros. En juillet 2025, l'indicateur synthétique de climat de l'emploi perd un point. À 97, il reste au-dessous de sa moyenne de longue période (100) depuis treize mois.

La contraction du secteur privé français n’a été que marginale en juillet, même si l’activité globale a reculé pour un onzième mois consécutif, selon une estimation flash de S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, s’est redressé à 49,6, contre 49,2 en juin. Il était attendu à 49,3. Le PMI dans les services est passé de 49,6 en juillet, à 49,7 en juillet, en ligne avec les attentes. Le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 48,1 en juillet à 48,4 en juillet. Il était attendu à 48.

Le secteur privé de la zone euro a enregistré en juillet sa plus forte croissance depuis 11 mois, selon une estimation flash de S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51, contre 50,6 en juin. Il était attendu à 50,8. Le PMI dans les services est passé de 50,5 en juin, à 51,2 en juillet. Il était anticipé à 50,6. Le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 49,5 en juin, à 49,8 en juillet. Il était attendu à 49,7.

En juillet, l'activité a légèrement augmenté pour le deuxième mois consécutif dans le secteur privé allemand, selon une estimation flash de S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,3, contre 50,4 en juin. Il était attendu à 50,7. Le PMI dans les services est passé de 49,7 en juin à 50,1 en juillet. Il était anticipé à 50. Le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 49 en juin à 49,2 en juillet. Il était attendu à 49,4.

En Allemagne, l'indice de confiance du consommateur mesuré par Gfk ressort en août à -21,5 contre un consensus de -19,4 après -20,3 en juillet.

Selon des données préliminaires du mois de juillet, aux États-Unis, l'indice PMI des services a augmenté plus que prévu. Il est passé de 52,9 à 55,2 points, contre une prévision à seulement 53 points.

L'indice PMI manufacturier préliminaire des États-Unis est retourné en phase de contraction au mois de juillet en passant de 52,9 à 49,5 points. Les économistes tablaient sur une baisse beaucoup moins importante à 52,7 points seulement.

Aux États-Unis, le mois dernier, les ventes de logements neufs ont progressé mais nettement moins que prévu. Elles sont passées de 623 000 à 627 000 en rythme annuel, contre une estimation à 649 000.

Vers 17h40, l'euro perd 0,05% à 1,1765 dollar.