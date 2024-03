Le CAC 40 à l'assaut des 8200 points

(AOF) - Le CAC 40 débute la séance avec un nouveau record : le principal indice parisien gagne 0,54% à 8181,35 points. Il bénéficie de la bonne orientation des valeurs du luxe : Kering et LVMH figurent parmi les 4 plus fortes hausses du CAC 40. Sur le plan économique, les investisseurs auront les yeux tournés vers les Etats-Unis. Les prix à la production et les ventes au détail pour le mois de février sont attendus à 13h30.