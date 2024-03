En Europe, le secteur de la défense a été recherché dans un contexte géopolitique toujours très tendu alors que Moscou a été victime d'une attaque terroriste vendredi soir. Thales a ainsi inscrit un nouveau plus haut historique à plus de 160 euros.

Demain, les intervenants seront attentifs aux Etats-Unis aux commandes de biens durables en février, à l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en février et à la confiance des consommateurs du Conference Board en mars.

Les revenus et la consommation des ménages américains pour le même mois seront aussi dévoilés le dernier jour de la semaine.

Cette semaine s'annonce calme après les multiples annonces de Banques centrales ces derniers jours. "L'événement le plus intéressant de la semaine se produira une fois que les marchés seront effectivement fermés pour le mois et que la performance du premier trimestre sera connue", souligne Deutsche Bank.

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini en ordre dispersé cette première séance d'une semaine écourtée. les Bourses européennes et américaines seront fermées vendredi pour le Vendredi saint. L'indice CAC 40 a clôturé stable à 8151,60 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,3% à 5046,29 points. Le DAX40 a inscrit un nouveau record à plus de 18285 points. Wall Street affichait une légère baisse, avec un Dow Jones en repli de 0,32% vers 17h30.

Le CAC 40 à l'arrêt et nouveau zénith pour le DAX40

