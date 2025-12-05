Le CAC 40 a cédé 0,10% cette semaine

(AOF) - Les marchés européens ont terminé dans le désordre une séance marquée par des données sur l'inflation américaine, globalement en ligne avec les attentes, mais qui montrent un niveau toujours élevé. L'indice PCE core, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, des prix à la consommation des ménages a affiché une progression de 0,2% au mois de septembre, conformément aux prévisions. A Paris, Derichebourg s'est distingué grâce à ses bons résultats semestriels. Le CAC 40 a perdu 0,09% à 8114,74 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,13% à 5725,63 points.

En Europe, UCB (+3,21%, à 247,60 euros), a signé l'une des meilleures performances du BEL 20, le principal indice de la Bourse belge, et en profite pour se rapprocher de son plus haut historique touché le 6 octobre dernier à 263,20 euros en séance. La société biopharmaceutique a relevé ses prévisions financières pour 2025, pour la deuxième fois cette année, et est logiquement recherchée. UCB table désormais sur un chiffre d'affaires annuel au-delà de 7,6 milliards d'euros, soit une croissance de 24%, contre 7 milliards d'euros auparavant et un consensus à 7,3 milliards d'euros.

A Paris, Derichebourg a dominé nettement le classement de l'indice SBF 120, bondissant de 16,44% à 7,365 euros à la faveur d'une performance annuelle supérieure aux attentes. Le spécialiste du recyclage des métaux a publié, au titre de l'exercice 2024-2025 , un bénéfice net de 122 millions d'euros contre 74,8 millions un an plus tôt après avoir intégré une contribution positive de 42,4 millions d'euros d'Elior (dont il détient 48%). Celui-ci avait publié le mois dernier un bénéfice net annuel de 87 millions d'euros.

Le groupe Oeneo (stable à 9,20 euros) n'a pas trinqué en Bourse au lendemain de la publication de ses résultats du premier semestre de l'exercice 2025-2026, qu'il considère toujours solides et au-dessus de ses attentes initiales. Son activité a reculé sur ces six premiers mois, conséquence de la baisse de la consommation mondiale et de la faiblesse des vendanges 2025. Le résultat opérationnel courant (ROC) s'élève à 19,6 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante de 14%. Elle est en recul de 1,5 point par rapport au premier semestre 2024-2025.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice PCE core, hors alimentation et énergie, des prix à la consommation des ménages a affiché une progression de 0,2% au mois de septembre, conformément aux prévisions. En rythme annuel, cet indicateur s'est affiché à +2,8%, là où les analystes tablaient sur +2,9%. De son côté, l'indice des prix à la consommation des ménages a connu une hausse de 0,3% en septembre, comme prévu, portant la croissance en rythme annuel à 2,8%, là aussi conformément aux prévisions.

Selon des données préliminaires, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan s'est amélioré en décembre en passant de 51 à 53,3 points.

Au mois de septembre, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,3%, comme prévu par les analystes, après une hausse de 0,5% en août. Dans le même temps, leurs revenus ont progressé de 0,4%, soit 0,1 point de plus que prévu.

Le déficit commercial de la France s'est établi à 3,918 milliards d'euros à fin octobre, montrent les données publiées vendredi par le bureau des Douanes françaises. À la fin septembre, il s'élevait à 6,347 milliards d'euros (révisé de 6,576 milliards).

La production est quasi stable dans l’industrie manufacturière en octobre, après une hausse marquée au mois précédent (‑0,1 % après +0,9 % en septembre). Elle augmente modérément dans l’ensemble de l’industrie (+0,2 % après +0,7 %).

Au cours du troisième trimestre, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'Union européenne, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Au cours du deuxième trimestre 2025, le PIB avait augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE.

Les commandes à l’industrie en Allemagne ​ont augmenté plus que prévu en octobre. Elles ont progressé de 1,5% par rapport au mois précédent contre un consensus de 0,3%. Elles étaient en hausse de 2% en septembre.

A la clôture, l'euro perd 0,09% à 1,1634 dollar.