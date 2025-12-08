Le cabinet fiscal Andersen vise une valorisation de 1,75 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis à la fin de l'année

Le groupe Andersen cherche à lever 176 millions de dollars lors de son introduction en bourse

La société est née de l'effondrement d'Arthur Andersen à la suite du scandale Enron

L'introduction en bourse d'Andersen est considérée comme une histoire de résurrection, selon un analyste qui mise sur la qualité historique de la marque

La société de conseil fiscal Andersen Group a déclaré lundi qu'elle visait une évaluation de 1,75 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, alors qu'elle s'efforce, entre autres, de s'introduire en bourse avant la clôture de la période d'introduction pour l'année en cours.

La société basée à San Francisco, en Californie, cherche à lever jusqu'à 176 millions de dollars en offrant 11 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 14 et 16 dollars.

Le groupe Andersen a émergé des décombres de la faillite du cabinet comptable mondial Arthur Andersen en 2002, à la suite d'un scandale au sein de la société d'énergie Enron, aujourd'hui disparue. .

Lukas Muehlbauer, analyste de recherche chez IPOX, a déclaré que l'introduction en bourse offrait une "histoire de résurrection intéressante", la société pariant que "l'association historique de la marque avec la qualité l'emportera sur le bagage réputationnel d'Enron".

Arthur Andersen a été reconnue coupable d'obstruction à la justice pour son rôle dans la saga Enron, mais le verdict a été annulé par la suite par la Cour suprême.

Après sa faillite, HSBC HSBA.L a racheté une partie de la pratique fiscale du cabinet par l'intermédiaire d'une nouvelle branche, Wealth & Tax Advisory Services (WTAS).

WTAS, qui s'est séparée de HSBC dans le cadre d'un rachat par les cadres, a été rebaptisée en 2014 Andersen Tax.

Andersen offre des services de conseil fiscal, d'évaluation et financier aux particuliers et aux entreprises.

Après une fin de mois de novembre relativement calme, le marché américain des introductions en bourse se prépare à une dernière vague d'opérations cette année, les sociétés émettrices cherchant à profiter d'une fenêtre étroite avant les fêtes de fin d'année.

Selon M. Muehlbauer, la décision d'utiliser la fenêtre d'introduction en bourse de fin d'année suggère que la direction privilégie un accès immédiat aux capitaux plutôt qu'une volatilité potentielle au début de l'année 2026.

Il a ajouté que le calendrier correspondait également à la saisonnalité des déclarations d'extension fiscale, ce qui a permis à l'entreprise de présenter ses résultats habituellement solides en septembre.

Morgan Stanley et UBS Investment Bank sont les principaux souscripteurs de l'offre.

Andersen sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "ANDG".