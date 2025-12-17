Le cabinet fiscal Andersen lève 176 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis en fin d'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails tout au long de l'article)

La société de conseil fiscal Andersen Group a déclaré mardi avoir levé 176 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que le marché des introductions en bourse de 2025 touche à sa fin.

La société basée à San Francisco, en Californie, a vendu 11 millions d'actions lors de son introduction en bourse au prix de 16 dollars l'unité, alors que la fourchette prévue était de 14 à 16 dollars l'unité. L'introduction en bourse a permis à Andersen d'obtenir une évaluation de 1,75 milliard de dollars.

Andersen et le géant des fournitures médicales Medline clôturent le calendrier 2025 des introductions en bourse aux États-Unis, qui a vu le marché des nouvelles cotations faire un retour en force après trois années d'activité morose.

"Après quelques années de ralentissement, le marché retrouve une réelle ampleur. Des débuts en fanfare rétablissent la confiance, et la participation des investisseurs, tant institutionnels que particuliers, crée un environnement plus compétitif pour les nouvelles cotations", a déclaré Chelsea Anderson, associée du cabinet d'avocats Fenwick, spécialisée dans les entreprises.

"Les sociétés établies qui attendaient des conditions favorables saisissent maintenant l'occasion de s'introduire en bourse, ce qui en fait l'environnement le plus actif que nous ayons connu depuis plusieurs années."

Fondée en 2002 par 23 anciens associés d'Arthur Andersen, Andersen offre des services de conseil fiscal, d'évaluation et financier aux particuliers et aux entreprises.

Andersen a déclaré un bénéfice net de 65,7 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 668,3 millions de dollars au cours de la période de neuf mois se terminant le 30 septembre, contre un bénéfice net de 144,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 589,2 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

La société a émergé des décombres de la faillite du cabinet comptable mondial Arthur Andersen en 2002, à la suite d'un scandale au sein de la société d'énergie Enron, aujourd'hui disparue.

Arthur Andersen a été reconnu coupable d'obstruction à la justice pour son rôle dans la saga Enron, mais le verdict a été annulé par la Cour suprême.

Morgan Stanley et UBS ont agi en tant que chefs de file de la gestion du livre d'ordres pour l'offre. Les actions d'Andersen devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York sous le symbole "ANDG" mercredi.