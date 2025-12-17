Le cabinet fiscal Andersen lève 176 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

La société de conseil fiscal Andersen Group a déclaré mardi avoir levé 176 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.