Le cabinet de procuration Glass Lewis se joint à l'ISS pour appeler à voter contre le plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars d'Elon Musk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de Glass Lewis dans les paragraphes 3 & 9, le commentaire de Tesla dans les paragraphes 4-5)

Le cabinet d'experts Glass Lewis a recommandé aux actionnaires de Tesla TSLA.O de voter contre le plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars proposé pour le directeur général Elon Musk, quelques jours après qu'ISS ait également exhorté les investisseurs à rejeter ce qui pourrait être le plan de rémunération le plus important jamais accordé à un chef d'entreprise.

La recommandation de Glass Lewis accroît la pression sur le conseil d'administration de Tesla à l'approche d'une assemblée des actionnaires très surveillée qui se tiendra le 6 novembre, et relance l'examen de la rémunération d'Elon Musk après qu'un tribunal du Delaware a annulé son plan de rémunération de 56 milliards de dollars.

Glass Lewis a déclaré que la diminution potentielle de la valeur actionnariale et les détails des conditions de paiement proposées "justifient une grande inquiétude"

Les recommandations de Glass Lewis et d'ISS "tentent de passer outre le mandat que nos actionnaires ont donné à Elon et ignorent les résultats financiers stupéfiants obtenus sous la direction d'Elon, en faisant passer leurs politiques rigides avant la valeur actionnariale", a déclaré Tesla dans un post sur X.

"Les listes de contrôle uniques de Glass Lewis nuisent aux intérêts des actionnaires, notamment en s'opposant aux propositions destinées à créer de la valeur à long terme chez Tesla",a déclaré le fabricant de véhicules électriques.

L'année dernière, les deux sociétés de conseil en matière de procurations avaient également exhorté les actionnaires à rejeter le plan de rémunération de 56 milliards de dollars, qualifiant la rémunération d'excessive.

Le mois dernier, le conseil d'administration de Tesla a proposé le plan de rémunération d'Elon Musk dans ce qu'il a décrit comme le plus important plan de rémunération de l'histoire de l'entreprise, fixant des objectifs de performance ambitieux et visant à répondre à sa volonté d'exercer un plus grand contrôle sur l'entreprise.

Toutefois, le plan de rémunération record pourrait lui rapporter des dizaines de milliards de dollars même s'il n'atteint pas la plupart de ses objectifs ambitieux, grâce à une structure qui récompense les résultats partiels et la montée en flèche du cours des actions.

Glass Lewis s'est également opposé à un vote sur l'investissement de Tesla dans la société d'intelligence artificielle de Musk, xAI. Bien que le conseiller en procuration ne soit pas nécessairement en désaccord avec l'investissement, il affirme qu'une telle "décision doit être pleinement prise en compte et décidée en dernier ressort par le conseil d'administration, et non par les actionnaires"

Les orientations du conseiller en matière de rémunération et d'investissement font partie d'un ensemble plus large de recommandations de vote publiées lundi.