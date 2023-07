Le cabinet Alvarez & Marsal annonce une "vague activiste" en Europe en 2023 et 2024 nn

L'industrie, les technologies et la consommation seront les terrains de chasse privilégiés des activistes en France dans les prochains mois, notamment en raison de la sous-performance des sociétés tech françaises par rapport à leurs concurrents mondiaux. Le secteur de l'énergie devrait également faire l'objet d'une vigilance renforcée de la part des activistes intéressés aux enjeux environnementaux.

" La volatilité des marchés, l'appétit croissant des activistes et les demandes de rendement accru de la part des investisseurs " ne peuvent qu'amplifier le phénomène ces prochains mois, selon les analystes.

Pour le cabinet, c'est la baisse des opportunités sur le marché des fusions-acquisitions qui " a engendré une pression accrue sur les entreprises et leurs processus de transformation stratégique, opérationnelle et capitalistique ".

(AOF) - L’activisme "repart à la hausse partout" en Europe. C’est ce qu’affirme le cabinet Alvarez & Marsal dans la nouvelle édition de son rapport Alvarez & Marsal Activist Alert (AAA). Le cabinet décompte 25 campagnes sur le continent pour le seul mois de mai, tandis que la France voit en revanche une chute du nombre de cibles de 23 à 18. Les campagnes ESG sont plus nombreuses que jamais, en hausse de 143% par rapport à 2019. Le cabinet s'attend à "une vague activiste en Europe " "pendant le reste de l'année 2023 et jusqu'en 2024 ".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.