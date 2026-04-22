Le CA trimestriel de Danone grevé par des effets de change
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 08:02
En données comparables, le chiffre d'affaires trimestriel du groupe agroalimentaire a progressé de 2,7%, une croissance portée par une hausse de 1,5% du volume/mix et un effet prix de 1,2% "dans un environnement difficile".
"La performance du 1er trimestre confirme, une nouvelle fois, la résilience, la solidité et la pertinence de notre portefeuille axé sur la santé", commente son directeur général Antoine de Saint-Affrique, qui pointe un volume/mix positif dans l'ensemble des catégories.
"Nos moteurs de croissance ont continué d'afficher de fortes performances, notamment dans les produits laitiers, avec les gammes hyper-protéinées, le skyr et le kéfir, tout comme evian et Mizone dans les eaux, ainsi que la nutrition médicale à l'échelle mondiale", poursuit-il.
En termes géographiques, Danone revendique une résilience de la performance en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), une amélioration de la croissance dans les Amériques, ainsi qu'une solide performance en Asie-Pacifique (APAC).
Le groupe confirme donc ses objectifs 2026, en ligne avec l'ambition moyen terme, à savoir une croissance du chiffre d'affaires en données comparables entre 3% et 5% et une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.
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