Le CA de Maurel & Prom recule de 13% sur 9 mois, pénalisé par la chute du prix du brut
Le groupe affiche une production à 37 749 barils équivalent pétrole par jour (boepd) sur la même période, en hausse de 4% par rapport à la même période de 2024.
Dans le détail, la production en propre de Maurel & Prom atteint 29 635 boepd, en baisse de 3%, avec des évolutions contrastées selon les zones : recul de 3% au Gabon à 15 310 barils par jour (bopd), hausse de 2% en Angola (4 352 bopd), baisse de 4% en Tanzanie (59,8 millions de pieds cubes de gaz par jour), et forte progression de 41% au Venezuela (8 114 bopd).
La production valorisée ressort à 394 MUSD, en baisse de 15%. Le groupe souligne un effet négatif de 18 MUSD lié aux écarts de levées et à la réévaluation des stocks.
Sur le plan financier, la société présente une dette nette de 73 MUSD à fin septembre, contre une trésorerie nette positive de 91 MUSD à fin juin, en raison notamment du paiement d'un dividende de 77 MUSD en août, d'un acompte de 23 MUSD pour l'acquisition de Sinu-9 en Colombie, et d'un besoin en fonds de roulement de 69 MUSD sur le trimestre.
Concernant les perspectives, Maurel & Prom prévoit de finaliser l'acquisition de 61% du permis gazier colombien Sinu-9 d'ici fin 2025. Le site, déjà en test de production à 21 mmcfd, vise une capacité de 40 mmcfd (millions de pieds cubes par jour) d'ici la fin de l'année. Une campagne d'exploration de six puits débutera fin novembre.
Le groupe engage aussi plusieurs campagnes de forage : un puits au Gabon sur le permis Etekamba (gaz), trois puits en Tanzanie sur Mnazi Bay (gaz), et six puits sur Sinu-9 en Colombie.
Enfin, Maurel & Prom a signé en septembre des termes pour une prise de participation de 40% dans le bloc 3/24 en Angola, aux côtés d'Afentra et Sonangol. Ce bloc adjacent aux permis 3/05 et 3/05A contient plusieurs découvertes établies, avec un potentiel estimé à plus de 130 millions de barils en place.
