Le CA d'Altarea en recul de près de 10% à fin septembre

Altarea présente un chiffre d'affaires consolidé de 1 292,1 MEUR sur les neuf premiers mois de 2026, en recul de 9,6%. Cette baisse est majoritairement liée à l'extinction de la contribution des opérations d'ancienne génération en logement, ainsi qu'à une moindre activité en immobilier d'entreprise et en promotion pour compte de tiers en commerce.

En logement, les opérations de nouvelle génération représentent désormais 75% du chiffre d'affaires résidentiel sur neuf mois (contre 45% sur la même période en 2025 et 72% au 1er semestre 2026) "et le taux de marge immobilière atteint désormais des niveaux tout à fait satisfaisants", selon le groupe.

À fin septembre 2026, Altarea dispose d'une liquidité de 1 427 MEUR (contre 1 883 MEUR à fin juin) après paiement du dividende au titre de l'exercice 2025. Au cours du trimestre, il a poursuivi ses investissements en Commerce (Grand Austerlitz), en Data center ainsi que sur sa nouvelle offre Logement.

"Les résultats 2026 devraient bénéficier de la forte progression des marges en logement, d'une bonne performance en commerce, d'au moins une transaction en immobilier d'entreprise et de l'équilibre global des nouvelles activités", estime la société.

Altarea confirme ainsi anticiper un FFO "en nette progression, sous réserve du contexte politique, géopolitique et macroéconomique", ainsi qu'un dividende stable de 8,00 EUR par action au titre de l'exercice 2026 (versé en 2027), avec une option de paiement partiel en titres.