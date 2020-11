Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Burkina Faso vote malgré la montée des violences Reuters • 22/11/2020 à 02:42









OUAGADOUGOU, 22 novembre (Reuters) - Les électeurs burkinabè se rendent aux urnes dimanche pour une élection présidentielle dominée par la montée des violences djihadistes, qui ont fait plus de 2.000 morts cette année et vont empêcher le vote dans des centaines de villages. Roch Marc Kaboré, le président sortant, espère obtenir un deuxième mandat et fait campagne sur des réalisations telles que la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de cinq ans et le pavage de routes à travers le pays. Mais la recrudescence des attaques de groupes ayant des liens avec Al-Qaïda et Etat islamique a éclipsé tout le reste. "J'aime bien Kaboré, mais il n'a pas réussi à faire régner la sécurité. Le nord a été oublié, il n'y a pas d'autorité gouvernementale là-bas", a déclaré Tiadiane Bonkoungou, qui vend des couvertures et des rideaux sur un marché de Ouagadougou. Kaboré doit faire face à une opposition farouche de l'ancien ministre des finances Zephirin Diabré, qu'il a battu lors du deuxième tour de la présidentielle de 2015, et d'Eddie Komboigo, chef de file du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), la formation politique de Blaise Compaoré. Les commentateurs s'attendent à une élection serrée qui pourrait aller jusqu'à un second tour si aucun candidat ne remporte plus de 50% des voix. Les résultat provisoires du premier tour sont attendus en milieu de semaine. (Edward McAllister;version française Camille Raynaud)

