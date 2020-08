Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le bureau de liaison de Pékin à Hong Kong dénonce les sanctions US Reuters • 08/08/2020 à 06:06









HONG KONG, 8 août (Reuters) - Le principal bureau de représentation de Pékin à Hong Kong a déclaré samedi qu'il condamnait fermement les sanctions imposées par Washington contre les plus hauts représentants du bureau, ainsi que contre d'autres dirigeants de la région administrative spéciale, dont la cheffe de l'exécutif local Carrie Lam. Le directeur du Bureau de liaison, Luo Huining, fait partie des représentants sanctionnés vendredi par le département américain du Trésor, qui les accuse de nuire aux libertés dans le pôle financier mondial. Dans un communiqué, le Bureau de liaison déclare que "les intentions peu scrupuleuses des politiciens américains pour soutenir le chaos anti-Chine à Hong Kong ont été révélées, et leurs actions clownesques sont vraiment ridicules". (Yanni Chow et Jessie Pang; version française Jean Terzian)

