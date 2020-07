Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Bundestag entérine l'abandon par l'Allemagne des centrales à charbon Reuters • 03/07/2020 à 12:45









BERLIN, 3 juillet (Reuters) - Les députés allemands ont adopté vendredi la loi entérinant l'abandon du charbon en tant que source de production d'électricité afin de permettre à l'Allemagne d'atteindre ses objectifs climatiques. Cette loi prévoit d'allouer plus de 50 milliards d'euros aux exploitants de centrales à charbon, aux producteurs de lignite, aux régions et aux salariés affectés par cette politique de transition vers les énergies renouvelables. (Markus Wacket version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

