Le "brouillard" des données pousse certains investisseurs à la sortie

Le Nasdaq enregistre sa plus forte baisse en un mois

Les paris sur une baisse des taux américains en décembre sont revenus à 50-50

Le black-out sur les données pourrait ralentir les coupes et stopper le rallye, selon les investisseurs

Le shutdown américain s'est terminé mais la gueule de bois ne fait que commencer pour les investisseurs, qui craignent que les lacunes dans les données économiques ne retardent ou même ne fassent dérailler les réductions de taux de la Réserve fédérale à un moment délicat pour le marché boursier.

Ces inquiétudes ont entraîné jeudi la plus forte chute de l'indice Nasdaq .IXIC , sensible aux taux d'intérêt, depuis un mois, après avoir enregistré il y a une semaine sa plus forte baisse hebdomadaire depuis avril. L'indice, qui a grimpé en flèche cette année grâce à l'essor des actions dans le domaine de l'intelligence artificielle, a perdu environ 5 % par rapport à son sommet d'octobre.

Les bourses de Tokyo, Paris et Londres étaient dans le rouge tandis que les contrats à terme sur les actions américaines annonçaient de nouvelles baisses pour les actions de Wall Street vendredi.

Même l'or XAU= et le bitcoin BTC= n'ont pas été épargnés, ce dernier atteignant des niveaux planchers proches de 96 000 dollars, atteints pour la dernière fois en mai.

Le problème est un vide d'information qui s'étend du positionnement des contrats à terme aux estimations des récoltes et en particulier aux chiffres de l'emploi et des prix, dont certains n'ont pas été collectés pendant les 43 jours de fermeture et ne seront probablement jamais publiés.

La publication des données sur l'inflation d'octobre est incertaine et le rapport sur l'emploi n'inclura pas le taux de chômage , a déclaré Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, car l'enquête sur les ménages à partir de laquelle il est calculé n'a pas été réalisée.

CONDUIRE DANS LE BROUILLARD

Cette situation est importante pour les marchés, car le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a comparé la situation à une "conduite dans le brouillard" et a indiqué que les décideurs politiques allaient probablement "ralentir" en réponse, ou en d'autres termes maintenir les taux d'intérêt plutôt que de les réduire.

Les attentes d'une réduction de 25 points de base des taux en décembre, considérées comme sûres il y a un mois, sont tombées à environ 50 % selon l'outil FedWatch du CME, ce qui rend les marchés très nerveux.

"Il est évident que le marché a connu un énorme rebond depuis le creux d'avril et que ce rebond n'a pratiquement pas été interrompu", a déclaré Matt Sherwood, responsable de la stratégie d'investissement chez Perpetual à Sydney.

"(Il) faut des baisses de taux de la Fed et des conditions financières durablement faciles pour justifier ce que je pense être des valorisations extrêmes. "

Mercredi, le ratio cours/bénéfice prévisionnel du S&P 500, basé sur les estimations de bénéfices pour les 12 prochains mois, s'élevait à 22,8 fois, bien au-dessus de sa moyenne décennale de 18,8, selon LSEG Datastream.

Avec des gains de plus de 20 % depuis le début de l'année dans des secteurs très dynamiques tels que la technologie

.SPLRCT , il n'en faut pas plus pour que les investisseurs veuillent bloquer leurs gains.

L'humeur est déjà devenue inconstante et les valeurs vedettes telles que Palantir PLTR.O et Oracle ORCL.N ont enregistré des pertes d'environ 15 % ce mois-ci. Le fabricant de puces Nvidia NVDA.O a perdu près de 8 %.

Au début de la journée de vendredi, l'action Applied Materials AMAT.O était en baisse de plus de 6 % et Nvidia en baisse de 3,2 %. Broadcom AVGO.O , Intel INTC.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont perdu entre 2 et 4 %.

Les résultats de Nvidia la semaine prochaine sont cruciaux, étant donné que le titre a été à l'avant-garde du rallye boursier record de cette année.

"Nous sommes à un moment de l'année où toute baisse risque de se répercuter un peu plus sur certains secteurs qui ont enregistré de très bons résultats cette année, car certains auront la gâchette facile pour prendre des bénéfices", a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, dans l'Indiana.

VOLER À L'AVEUGLETTE JUSQU'EN 2026

Pendant le shutdown, le vide statistique a permis de mettre en avant des enquêtes privées jusqu'alors peu suivies et de dresser un tableau mitigé de l'économie, où les dépenses semblent se maintenir mais où, selon certaines mesures, les licenciements se sont multipliés.

Les investisseurs ont eu du mal à tirer des conclusions et s'en sont tenus aux attentes d'au moins trois réductions d'ici à la fin de 2026 pour ramener les taux à 3 %. 0#USDIRPR

Les analystes estiment que ces prévisions risquent d'être remises en question, d'autant plus qu'un nombre croissant de responsables politiques - parmi lesquels Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, et Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis - se montrent réticents à l'idée de réduire les taux d'intérêt.

"La Fed vole à l'aveuglette, tout comme nous", a déclaré Bob Savage, responsable de la stratégie macroéconomique des marchés chez BNY à New York.

"Le débat le plus intéressant et celui sur lequel personne n'a de certitude est ce qui se passera en 2026", a-t-il déclaré, le "dot plot" ou les prévisions de taux des décideurs politiques étant susceptibles de retenir encore plus l'attention que leur décision sur les taux.

"Leurs attentes en matière de croissance et d'emploi sont très importantes."

Il est certain que de nombreux investisseurs considèrent les récentes baisses comme une mauvaise passe dans un rallye qui a encore de beaux jours devant lui en raison de l'essor des investissements dans l'intelligence artificielle.

Mais la situation pourrait rester agitée pendant un certain temps. Le comportement du dollar américain, qui a chuté en même temps que les actions, pourrait suggérer que l'argent mondial se détourne des États-Unis.

Et le bitcoin BTC= , qui s'est avéré être un indicateur avancé de la faiblesse du marché plus tôt dans l'année, est en train de vaciller sous les 100 000 dollars.

"Le marché pourrait connaître quelques turbulences d'ici Thanksgiving", a déclaré Michael Schulman, associé et directeur des investissements chez Running Point Capital Advisors.

"Il y a beaucoup de gens qui attendent que les choses se démêlent."