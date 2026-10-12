Le brouillard de guerre

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par Jamie McGeever

Les cours du pétrole et les prix des carburants ont augmenté lundi à la suite des attaques perpétrées ce week-end contre un aéroport saoudien, ce qui a eu des répercussions variables sur les marchés boursiers mondiaux. Les actions asiatiques ont pour la plupart reculé, tandis que les actions européennes ont progressé et que Wall Street a affiché un bilan mitigé. Le dollar a poursuivi sa récente remontée et a atteint son plus haut niveau depuis 18 mois, tandis que l’activité sur les marchés obligataires est restée modérée, le marché obligataire américain étant fermé à l’occasion du Columbus Day.

Dans ma chronique d’aujourd’hui , j’examine comment la nervosité autour de l’IA ne cesse de croître, alors même que les actions atteignent de nouveaux sommets. Un flot de mauvaises nouvelles commence à émerger, et la barre des prévisions de bénéfices est plus haute que jamais. Un recul des actions est inévitable à un moment ou à un autre. Mais quand cela se produira-t-il, et quelle sera son ampleur?

À lire aujourd'hui

* L’Arabie saoudite fait face à de nouveaux tirs de missiles et de drones après des attaques majeures contre des aéroports

* Aux États-Unis, l’explosion de la richesse se heurte à un choc des prix

* La flambée des taux américains déclenche des opérations de couverture sur les prêts immobiliers et accentue la pression sur le marché obligataire

* Selon le FMI, les investissements dans l’IA maintiennent la croissance mondiale autour de 3 %, mais entraînent des perturbations massives

* Hall et Woodford remportent le prix Nobel pour leurs travaux sur la stabilisation des économies

* Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui * ACTIONS: Corée du Sud -4 %, Europe +0,7 %, Royaume-Uni +1 %. Wall Street en ordre dispersé: Nasdaq -0,4 %, Dow +0,4 %, S&P 500 stable. * SECTEURS/ACTIONS: Trois secteurs du S&P 500 en hausse, huit en baisse. Énergie +1,5 %, technologie -0,9 %. Meta +3,4 %, Microsoft +1 % à son plus haut niveau depuis 2026, Chipotle -3,7 %, Starbucks +1,7 %. * MARCHÉS DES CHANGES: L’indice du dollar atteint son plus haut niveau depuis avril 2025. Le dollar/yen atteint son plus haut niveau depuis trois semaines à 158,70. La roupie indienne est la devise qui progresse le plus, grâce à l’intervention de la RBI. * OBLIGATIONS: Fermeture du marché obligataire américain. Élargissement des écarts de rendement entre la France et l’Italie par rapport à l’Allemagne.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole progresse de 2 % suite aux frappes sur Riyad.

Les sujets du jour:

C'est quoi… euh, l'accord?

Si l’accord surprise conclu ce week-end par le président Donald Trump visant à lever les sanctions sur le diesel russe et l’annonce d’un « cessez-le-feu énergétique » entre la Russie et l’Ukraine avaient pour but de contribuer à faire baisser les prix de l’énergie aux États-Unis avant les élections de mi-mandat , ils n’ont pas pris un bon départ. Les marchés s’inspirent des événements au Moyen-Orient , où les attaques contre l’aéroport de Riyad ont exacerbé des inquiétudes déjà vives concernant la sécurité et l’approvisionnement. Lundi, le prix du pétrole brut a augmenté de 2 %, et les contrats à terme sur le diesel américain ont également légèrement progressé.

Quoi qu’il en soit, cet accord sur le diesel ne semble pas susceptible d’avoir un impact durable sur les prix. Les volumes que la Russie s’engage à mettre sur le marché au cours des trois prochains mois, selon le message de Trump sur Truth Social, correspondent à environ 12 heures de consommation mondiale de diesel. C’est à peine une goutte d’eau dans l’océan. Reste à voir si cela influencera les sondages pour les élections de mi-mandat. Si ce n’est pas le cas et que les prix de l’essence et du diesel restent élevés, Trump trouvera-t-il un autre levier à actionner?

Le dollar roi

La renaissance du dollar est remarquable. Il s’échange contre un panier de devises majeures à son plus haut niveau depuis avril de l’année dernière, mais ce qui est encore plus impressionnant, c’est qu’il a progressé de 4 % au cours du dernier mois. Il s’agit d’une hausse considérable en si peu de temps pour n’importe quelle devise majeure, sans parler de la devise de réserve mondiale.

Certes, il part d’un niveau relativement bas. L’indice du dollar avait atteint en février son plus bas niveau depuis quatre ans. Une grande partie de cette récente hausse est due aux inquiétudes liées à la dette souveraine européenne, qui ont fait plonger l’euro. Les données de la CFTC montrent que les positions « longues » des spéculateurs sur le dollar sont assez importantes; il se peut donc que cette dynamique commence à s’essouffler. Cela serait probablement bien accueilli à Washington et dans d’autres capitales à travers le monde.

Un impact mitigé

La contribution de la révolution de l'IA au marché haussier des actions américain ne fait aucun doute, même si les inquiétudes concernant sa dynamique et la concentration du marché ne cessent de croître.

Mais l’impact sur la croissance économique américaine est bien plus nuancé. En effet, d’un point de vue commercial, il est probablement négatif. Le déficit commercial américain se creuse, en grande partie sous l’effet d’une demande record de puces électroniques, de matériel informatique et d’autres machines industrielles nécessaires au déploiement des infrastructures d’IA. Ce déficit est passé de 2,7 % du PIB au premier trimestre à 3 % au deuxième trimestre, et pourrait atteindre 4 % l’année prochaine, selon les économistes. Toutes choses égales par ailleurs, cela représente un frein assez important à la croissance.

Quels événements pourraient influencer les marchés demain?

* Réunions du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok

* Inflation des prix de gros au Japon (septembre)

* Commerce extérieur de la Chine (septembre)

* Inflation des prix de gros en Allemagne (septembre)

* Parmi les responsables de la Réserve fédérale américaine qui s'exprimeront figurent le gouverneur Christopher Waller, le président de la Fed de Richmond Thomas Barkin et la présidente de la Fed de Boston Susan Collins

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