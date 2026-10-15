Le Britannique Streeting salue avec Hegseth le rétablissement du service Starlink en Ukraine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations de Streeting sur le désaccord entre Trump et Zelenskiy, paragraphes 1 à 5; sur les discussions avec Hegseth, paragraphe 11; contexte du différend entre Trump et Zelenskiy, paragraphes 12 et 13)

* Le ministre de la Défense souligne la nécessité de poursuivre le soutien à l'Ukraine après le désaccord entre Trump et Zelenskiy

* Le Royaume-Uni estime avoir un rôle à jouer pour "réconcilier nos amis"

* Il souligne la nécessité d’aider l’Ukraine à traverser un hiver difficile

Le ministre britannique de la Défense a déclaré que lui-même et le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, s’étaient félicités du rétablissement du service Starlink en Ukraine lors de leurs entretiens de jeudi, et il a souligné la nécessité de poursuivre le soutien à Kyiv suite à la nouvelle discorde entre les dirigeants américains et ukrainiens.

Lors d’une intervention dans l’émission "The Story with Martha MacCallum" sur Fox News, Wes Streeting a déclaré que ce n’était "pas la première fois que nous assistions à une brouille entre le président Trump et le président Zelenskiy".

"Je pense qu’il est important, après les événements de ces derniers jours, que nous allions de l’avant dans un esprit de solidarité", a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait cité saint François d’Assise lors de sa rencontre avec Hegseth au Pentagone: "Là où règne la discorde, puissions-nous apporter l’harmonie."

"Le Royaume-Uni considère que notre rôle et notre responsabilité, dans des moments comme celui-ci, consistent à réconcilier nos amis", a déclaré Streeting.

"Nous avons besoin que le président Trump s’engage en faveur de l’Ukraine. Il l’a fait jusqu’à présent, et la voie diplomatique est tout aussi importante pour mettre fin à la guerre que de veiller à ce que l’Ukraine dispose des armes dont elle a besoin pour repousser l’agression russe", a-t-il déclaré.

L’Ukraine a déclaré que SpaceX, la société d’Elon Musk, avait restreint mercredi les services Starlink , entravant ainsi les missions de drones d’attaque et de défense aérienne du pays, alors que la détérioration des relations avec Washington alimente les inquiétudes quant au soutien américain sur le champ de bataille.

Musk, directeur général de SpaceX SPCX.O , qui exploite Starlink, a déclaré que le gouvernement américain contrôlait les débits du système.

On a demandé à Streeting si le Pentagone avait restreint les capacités offensives et défensives de l’Ukraine afin d’empêcher des frappes contre des installations énergétiques russes.

Il a répondu, en faisant référence à ses discussions avec Hegseth: "Ce n’est pas ce que j’ai compris. Nous n’avons pas vraiment abordé les raisons de cette interruption de service. Nous avons brièvement évoqué le fait qu’elle avait été rétablie et nous avons salué cela."

Streeting a déclaré qu’il ne comptait pas spéculer sur les raisons de cette interruption.

Il a déclaré que sa conversation avec Hegseth portait "avant tout sur l’avenir et sur la manière de tirer parti du soutien que le Royaume-Uni, les États-Unis et nos alliés ont apporté à l’Ukraine, afin de l’aider à tenir bon pendant ce qui s’annonce comme un hiver difficile".

Trump entretient depuis longtemps des relations tendues avec Zelenskiy et l’avait publiquement réprimandé à la Maison Blanche en février 2025. Mais son revirement brutal à l’encontre de Kyiv ces derniers jours est sans précédent. Il a d’abord provoqué la colère de l’Ukraine la semaine dernière en levant brusquement les sanctions sur le diesel russe, puis a appelé au remplacement de Zelenskiy.

L’Ukraine a frappé jeudi une raffinerie de pétrole russe , après que Zelenskiy eut déclaré que Kyiv avait "cessé" de soutenir le cessez-le-feu sur les cibles énergétiques annoncé par Trump et ignoré par la Russie.