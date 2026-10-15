Le Britannique Streeting déclare que lui-même et Hegseth ont salué le rétablissement du service Starlink en Ukraine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Streeting et d'informations contextuelles sur Starlink, paragraphes 4 à 6)

Le ministre britannique de la Défense a déclaré que lui-même et le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, s'étaient félicités du rétablissement du service Starlink en Ukraine lors d'entretiens jeudi, mais n'ont pas abordé les raisons de cette interruption.

Lors d’une intervention dans l’émission “The Story with Martha MacCallum” sur Fox News, Wes Streeting a été interrogé, après sa rencontre avec Hegseth, sur la question de savoir si le Pentagone avait restreint les capacités offensives et défensives de l’Ukraine afin d’empêcher des frappes contre des installations énergétiques russes.

Il a répondu: “Ce n’est pas ce que j’ai compris. Nous n’avons pas vraiment abordé les raisons de cette interruption de service. Nous avons brièvement évoqué le fait qu’il avait été rétabli et l'avons salué.”

Streeting a déclaré qu’il n’allait pas spéculer sur les raisons de cette interruption.

L’Ukraine a déclaré que SpaceX, la société d’Elon Musk, avait restreint les services Starlink mercredi , entravant ainsi les missions de drones d’attaque et de défense aérienne du pays.

Musk, directeur général de SpaceX SPCX.O , qui exploite Starlink, a déclaré que le gouvernement américain contrôlait les débits du système.