Le britannique Ocado annonce la fermeture d'un entrepôt par son partenaire canadien, un nouveau revers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le partenaire Sobeys ferme son entrepôt de Calgary

*

La fermeture est attribuée à la faible croissance du commerce électronique de produits d'épicerie en Alberta

*

Cette fermeture fait suite à celle des entrepôts de Kroger aux États-Unis.

*

Les actions d'Ocado en baisse de 7 %

(Ajoute le paragraphe 4 sur les actions, le commentaire 9 sur le directeur général et des détails dans l'ensemble de l'article) par James Davey et Ankita Bora

Ocado OCDO.L , le groupe britannique de technologie et d'épicerie en ligne, a déclaré jeudi que son supermarché partenaire canadien Sobeys avait décidé de fermer son entrepôt robotisé à Calgary, portant un nouveau coup au modèle d'affaires d'Ocado.

La fermeture prévue du centre de traitement des commandes de Calgary (CFC) a été justifiée par la taille du marché albertain de l'épicerie en ligne et par le fait que le taux d'expansion est plus lent que prévu.

Cette décision fait suite à celle prise l'année dernière par l'épicier américain Kroger KR.N , le plus grand partenaire d'Ocado, de fermer trois entrepôts automatisés, ce qui a eu un impact négatif sur les actions d'Ocado.

L'action était en baisse de 7 % dans les premiers échanges, portant les pertes en glissement annuel à 24 %.

Le groupe avait une valeur boursière de 21,7 milliards de livres pendant la pandémie de COVID en 2020, dépassant brièvement le leader de l'industrie britannique Tesco TSCO.L , mais il est maintenant évalué à environ 2 milliards de livres.

Ocado a déclaré que les deux autres PPC de Sobeys au Canada, dans les régions du Grand Toronto et de Montréal , progressent bien et resteront ouverts. Ocado déploie une nouvelle technologie dans ces installations pour prendre en charge les commandes du jour même et les commandes à court délai de livraison.

Le projet de CFC dans la région de Vancouver reste "en suspens".

"Nous avons adopté une approche pragmatique pour affiner le réseau et placer notre partenariat sur les bonnes bases afin d'assurer une croissance durable à long terme sur le marché canadien", a déclaré Tim Steiner, directeur général d'Ocado.

OCADO CHERCHE DE NOUVEAUX PARTENAIRES ALORS QUE LES ACCORDS D'EXCLUSIVITÉ PRENNENT FIN

Le mois dernier, Ocado a déclaré que les accords d'exclusivité conclus sur la majorité de ses marchés prendraient fin à la fin de l'année 2025, ce qui lui permettrait de recruter de nouveaux partenaires.

Ocado s'attend à recevoir une compensation de 18 millions de livres (25 millions de dollars) au cours de son exercice financier actuel pour la fermeture du CFC de Calgary. Elle s'attend à ce que cette fermeture réduise ses recettes de 7 millions de livres au cours de l'exercice 2025/26.

Ocado a également réaffirmé sa priorité de devenir positif en termes de flux de trésorerie au cours de l'année 2025/26.