Le britannique Domino's Pizza annonce une croissance trimestrielle de 4,5 % de ses ventes à périmètre constant

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(Ajoute l'évolution de l'action au paragraphe 2, le commentaire de l'analyste au paragraphe 7, le contexte et les détails dans l'ensemble du document)

Le groupe britannique Domino's Pizza Group DOM.L a enregistré jeudi une croissance de 4,5% de ses ventes à périmètre constant au premier trimestre, grâce à l'amélioration de la demande sous-jacente et à la montée en puissance de nouveaux produits, ce qui a permis de compenser un contexte de consommation difficile.

Les actions de la société étaient en hausse de 3,6% à 190 pence à 0702 GMT.

Domino's UK, qui a nommé comme nouveau directeur général à la fin du mois de mars, a parié sur le poulet frit ces derniers temps, car l'industrie de la pizza a lutté contre le ralentissement de la demande, même avec des offres accrocheuses pour les clients.

Les premiers résultats commerciaux de la gamme CHICK 'N' DIP ont répondu aux attentes, a déclaré Domino's.

La chaîne, qui opère sous l'égide de la société américaine Domino's Pizza DPZ.O , a déclaré que ses coûts étaient couverts pour l'exercice en cours et que certains l'étaient jusqu'en 2027.

L'entreprise ne s'attend pas à des problèmes d'approvisionnement en raison de la guerre Iran qui a bouleversé les chaînes d'approvisionnement mondiales et augmenté les coûts de l'énergie.

Les analystes de RBC Capital Markets ont déclaré que l'entreprise avait connu un "début d'année positif", la prochaine Coupe du monde de la FIFA devant donner un coup de fouet aux deuxième et troisième trimestres.