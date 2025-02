Le brésilien BWGI envisage une OPA sur le fabricant français de bouteilles Verallia

Usine Verallia à Chateaubernard(Charente) ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

BWGI, société brésilienne de gestion d'actifs, a annoncé lundi dans un communiqué "étudier la possibilité" d'initier une offre publique d'achat sur le fabricant de bouteilles et emballages en verre Verallia , ex-filiale de Saint-Gobain , dont elle détient déjà 28,8% du capital.

"Par une telle opération, BWGI offrirait de la liquidité aux actionnaires de Verallia et entendrait prendre le contrôle de Verallia sans intention de demander un retrait obligatoire" de la cote, indique l'entreprise brésilienne, qui a retenu un prix de 30 euros par action.

A 10H30, Verallia perdait 4,83% à 28,36 euros à la Bourse de Paris, mais le titre avait bondi vendredi de plus de 10% après que Bloomberg avait évoqué l'intention de BWGI.

BWGI "a l'intention de mettre en œuvre des travaux confirmatoires dans les semaines suivant la publication des résultats 2024 de Verallia (prévue le 19 février 2025), afin d'évaluer l'opportunité d'une telle opération", précise cependant la société de gestion d'actifs.

De son côté, dans un communiqué publié lundi dans la foulée, Verallia "prend acte" de la décision de BWGI et affirme que son conseil d'administration se réunira "dans les meilleurs délais" pour "examiner les conditions et l'opportunité d'une telle opération", et ce "dès lors qu'une proposition incluant les termes détaillés de l'offre aura été soumise par BWGI".

"Actionnaire de Verallia depuis son introduction en bourse en 2019, BWGI, contrôlée par la famille brésilienne Moreira Salles, est l'actionnaire de référence de Verallia, en détenant à ce jour 28,8% du capital et 27,9% des droits de vote", souligne l'entreprise française.

Verallia, au chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros en 2023, a connu des derniers mois compliqués, au point de revoir à la baisse en juillet dernier son objectif annuel après un recul de la rentabilité du groupe au premier semestre 2024.

Début juillet 2024, le groupe a néanmoins confirmé l'acquisition des activités verrières de Vidrala en Italie pour 230 millions d'euros en valeur d'entreprise.