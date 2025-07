Le brésilien BWGI contrôle 70% du capital du fabricant de bouteilles Verallia

Usine Verallia à Chateaubernard (Charente) ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

La société d'investissement brésilienne BWGI est "en mesure" de contrôler un peu plus de 70% du capital et de 60% des droits de vote du fabricant de bouteilles et emballages en verre Verallia , ex-filiale de Saint-Gobain, a indiqué lundi l'Autorité des marchés financiers (AMF).

La famille brésilienne Moreira Salles, avait lancé une OPA sur Verallia - dont elle détenait déjà 28,8% du capital - en avril dernier.

Dans un communiqué diffusé lundi, l'AMF indique que "l'initiateur" est "en mesure de détenir à la clôture de l'offre (...) 70,31% du capital et 62,81% des droits de vote" de Verallia.

Ces pourcentages étant supérieurs au seuil réglementaire de 50%, "l'offre a donc une suite positive", ajoute l'autorité.

Lors de l'annonce de cette offre en mars, BWGI avait fait part de son intention de ne "pas apporter de modifications qui concernent l'emploi".

Elle s'est également engagée à ce que "le centre de décision" et "le siège social de Verallia", aujourd'hui situé à La Défense, en banlieue parisienne, "restent en France". BWGI assurait également ne pas avoir l'intention de "retirer Verallia de la cote".

Avec 11.000 collaborateurs et 35 usines verrières dans 12 pays, Verallia revendique la place de leader européen et de troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires.