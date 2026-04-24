Le Brésil rejette les appels en faveur d'une entreprise publique spécialisée dans les minéraux critiques et remet en question l'accord conclu par l'État avec les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des citations concernant l'accord conclu entre les États-Unis et l'État de Goiás)

Le gouvernement brésilien ne voit pas la nécessité de créer une société publique spécialisée dans les minéraux critiques et estime qu'un accord de coopération signé par l'État de Goiás avec les États-Unis est inconstitutionnel, a déclaré vendredi le ministre de l'Industrie, Marcio Elias Rosa.

* M. Rosa s'est opposé aux récentes propositions des législateurs visant à créer une entité soutenue par l'État, baptisée Terrabras.

* "Il n’y a absolument aucune nécessité de créer une entreprise publique pour mener à bien l’exploration ou le traitement des minéraux critiques. Le cadre réglementaire prévoit déjà plusieurs moyens d’encourager ce secteur", a-t-il déclaré à TV Brasil.

* M. Rosa a critiqué un accord récent signé entre l'administration Trump et l'État de Goiás concernant les minéraux critiques.

* Cet accord prévoyait notamment la cartographie du potentiel minier, la mise en relation des mineurs locaux avec les technologies américaines et l'amélioration de la réglementation.

* "D'un point de vue constitutionnel et juridique, cela ne tient pas la route", a déclaré M. Rosa, ajoutant que le pouvoir de réglementer et d'établir des relations avec d'autres pays appartient au gouvernement fédéral.