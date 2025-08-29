Le Brésil enquête sur JBS et d'autres conditionneurs de viande bovine pour avoir acheté du bétail provenant de terres déboisées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lisandra Paraguassu et Ana Mano

L'agence brésilienne de l'environnement Ibama a notifié 12 usines de conditionnement de viande, dont deux exploitées par JBS SA JBSS3.SA , pour leur implication présumée dans un système d'achat de bétail provenant de terres illégalement défrichées dans la forêt tropicale amazonienne, selon un document vu par Reuters vendredi.

L'agence brésilienne de l'environnement Ibama a déclaré dans un communiqué jeudi, sans nommer les parties, que 12 usines "font l'objet d'une enquête pour avoir acquis du bétail suspect, triangulé avec des fermes "propres", afin de dissimuler leur origine illégale."

L'agence brésilienne de l'environnement Ibama a ajouté qu'elle avait déjà infligé une amende de 4 millions de reais (740 000 $) à six conditionneurs de viande anonymes pour "l'achat direct de 8 172 têtes de bétail provenant de zones soumises à l'embargo."

JBS n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les sociétés privées Frigol et Mercurio figurent également parmi les 12 producteurs de viande bovine mis en cause, selon le document.

Frigol a déclaré dans un communiqué que l'agence brésilienne de l'environnement Ibama avait commis une erreur, ajoutant qu'elle n'avait pas acheté de bétail dans la ferme qui, selon l'agence, avait été illégalement rasée.

Le président de Mercurio, Lincoln Bueno, a déclaré à Reuters qu'une société tierce contrôlait l'origine des animaux qu'elle transformait, ajoutant que les achats étaient bloqués dans les propriétés présentant des irrégularités en matière d'environnement et de travail.

Dans le cadre de l'enquête de l'agence brésilienne de l'environnement Ibama, l'agence a déclaré avoir saisi plus de 7 000 têtes de bétail qui se trouvaient sur 2 100 hectares de fermes dont elle avait interdit l'utilisation commerciale à la suite d'une déforestation illégale.

"La production, la vente ou l'achat de bétail provenant de ces zones sous embargo constitue un crime environnemental et les responsables sont condamnés à une amende," précise le communiqué de l'agence brésilienne de l'environnement Ibama.

Outre la saisie du bétail, l'agence brésilienne de l'environnement Ibama a déclaré avoir infligé aux contrevenants des amendes d'un montant total de 49 millions de reais (9,04 millions de dollars), sans préciser s'il s'agissait d'entreprises ou de personnes.

(1 $ = 5,4212 reais)