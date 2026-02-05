Le Brésil conclut un accord de 7,6 milliards de dollars pour le renouvellement d'une importante concession ferroviaire gérée par VLI

Le gouvernement brésilien a conclu un accord pour le renouvellement anticipé d'une concession ferroviaire clé qui relie des parties des régions du centre-ouest et du nord-est du pays aux ports du sud-est, a déclaré à Reuters le ministre des Transports Renan Filho.

L'accord prolonge de 30 ans la concession du Centro-Atlantica Railway ( FCA ) et comprend environ 40 milliards de reais (7,61 milliards de dollars) d'investissements de la part de son opérateur VLI, dont les actionnaires sont le gestionnaire d'actifs canadien Brookfield BAM.N et le minier brésilien Vale VALE3.SA .

DÉTAILS CLÉS

* "Un accord a été conclu", a déclaré M. Filho, qui a qualifié l'accord d'investissement ferroviaire individuel le plus important jamais réalisé au Brésil.

* La cour des comptes brésilienne TCU doit encore approuver l'opération, a-t-il ajouté.

* VLI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur l'opération.

* Le chemin de fer transporte actuellement des produits clés tels que le soja, les engrais, les carburants et les minéraux.

* Une étude publiée sur le site web de VLI indique que les investissements liés au renouvellement de la concession pourraient augmenter le volume de marchandises transportées par le chemin de fer de près de 50 %.

(1 $ = 5,2531 reais)