Le Brent dépasse les 100 dollars alors que les affrontements reprennent dans le Golfe, tandis que l'IA propulse les marchés boursiers asiatiques vers une hausse hebdomadaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent dépasse les 100 dollars le baril en raison de la reprise des hostilités au Moyen-Orient

* Les marchés de Taïwan, du Japon et de la Corée du Sud enregistrent de solides gains hebdomadaires

* Le yen oscille autour de 157; les marchés sont sur le qui-vive face à une éventuelle intervention

(Le point sur les échanges boursiers européens en début de matinée) par Tom Westbrook et Samuel Indyk

Les prix du pétrole ont augmenté et les actions ont reculé alors que les États-Unis et l'Iran échangeaient des tirs au Moyen-Orient, bien que de nombreux marchés boursiers, notamment en Asie, se dirigeaient vers des gains hebdomadaires exceptionnels grâce à la forte demande en matière d'IA.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé d'environ 1 % à 101 dollars le baril, tandis que les actions européennes .STOXX ont reculé de 0,9 %.

Les traders suivaient égalementde près les pertes du Parti travailliste aux élections britanniques, qui pourraient mettre sous pression le leadership du Premier ministre Keir Starmer, bien que la livre sterling ait légèrement progressé et que les obligations et actions britanniques aient évolué en ligne avec leurs homologues européens à mesure que les résultats tombaient.

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AFFRONTEMENTS AU MOYEN-ORIENT Les États-Unis et l'Iran se sont affrontés dans le Golfe , et les Émirats arabes unis ont fait l'objet de nouvelles attaques, mettant à l'épreuve un cessez-le-feu en vigueur depuis un mois, mais les parties belligérantes ont minimisé la situation, laissant les investisseurs dans l'incertitude.

« Le marché semble saisir chaque occasion pour anticiper une fin rapide de la guerre », a déclaré Jan von Gerich, analyste en chef chez Nordea.

« Mais il semble peu probable qu’un accord soit conclu. Je continue de penser que le détroit d’Ormuz connaîtra des perturbations pendant encore longtemps et que la situation ne sera pas résolue de sitôt. »

Les marchés boursiers européens ont reculé. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a perdu 0,9 %, tandis que les principales places boursières de Francfort .GDAXI et de Paris

.FCHI ont enregistré des baisses similaires.

Les marchés boursiers asiatiques, qui avaient grimpé en flèche grâce aux solides prévisions de revenus et de dépenses des géants américains de l'IA – dont bénéficieront les fabricants de puces de la région –, ont légèrement reculé par rapport à leurs plus hauts historiques.

L'indice MSCI le plus large des actions asiatiques hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 1 %, bien que le KOSPI sud-coréen .KS11 ait légèrement progressé de 0,1 %, pour un gain hebdomadaire de plus de 13,5 % – le plus important depuis 2008 – grâce à la forte hausse de Samsung 005930.KS et SK Hynix 000660.KS .

L'indice de référence taïwanais a progressé de 7 % cette semaine et le Nikkei japonais .N225 a gagné 5,4 %. L'indice de référence européen s'orientait vers une baisse hebdomadaire de 0,1 %.

LE DOLLAR EN LÉGERE BAISSE Les marchés des changes sont restés globalement stables, le dollar reculant légèrement et s'acheminant vers une deuxième semaine de baisse consécutive, bien que le yen soit resté au centre de l'attention. Le Japon est intervenu sur le marché des changes pendant les jours fériés début mai afin d'éviter une nouvelle chute de sa monnaie malmenée, a déclaré à Reuters une source proche du dossier. FRX/

Le dollar a finalement clôturé en baisse de 0,1 % à 156,8 yens JPY= , et s'apprêtait à enregistrer sa deuxième baisse hebdomadaire face à la devise japonaise, bien qu'il ait eu du mal à maintenir ses gains au-delà de 155 après les hausses provoquées par une intervention présumée de près de 70 milliards de dollars depuis jeudi dernier. L'euro EUR= s'échangeait à 1,1742 dollar. Le yuan chinois

CNY=CFXS , la devise asiatique la plus performante depuis le début de la guerre, est sur le point de dépasser les 6,8 pour un dollar et se situe près de son plus haut niveau depuis 2023.

L'EMPLOI AUX ÉTATS-UNIS ET LES ÉLECTIONS AU ROYAUME-UNI AU CENTRE DE L'ATTENTION

Les investisseurs attendent le rapport sur l'emploi non agricole aux États-Unis vendredi. Selon un sondage Reuters auprès d'économistes, le nombre d'emplois devrait avoir augmenté de 62.000 en avril, après un rebond de 178.000 en mars.

« Le marché du travail résiste encore assez bien », a déclaré M. von Gerich de Nordea.

« Étant donné que l'attention se porte sur le Moyen-Orient et que l'impact se fait davantage sentir via l'inflation que la croissance, en particulier aux États-Unis, le rapport sur l'emploi n'est peut-être pas aussi crucial qu'il l'a parfois été par le passé. »

Les élections locales organisées à travers la Grande-Bretagne ont fait apparaîtrede lourdes pertes précoces pour le Parti travailliste au pouvoir, bien que le Premier ministre Starmer ait déclaré qu'il ne démissionnerait pas .

« Les gilts font déjà l'objet d'une surveillance étroite en raison des risques d'inflation, et l'ajout de l'incertitude politique à ce contexte pourrait inciter davantage les investisseurs internationaux à se tourner vers d'autres placements », ont déclaré les analystes d'ING.

Le rendement des gilts britanniques à 10 ans GB10YT=RR a peu évolué au cours de la journée, s'établissant à 4,936 %, tout en restant proche de son plus haut niveau depuis trois décennies.

DROITS DE DOUANE

Un tribunal commercial américain a jugé que les derniers droits de douane temporaires de 10 % imposés par le président Trump à l'échelle mondiale étaient injustifiés au regard d'une loi commerciale des années 1970. Mais les analystes s'attendent à un appel rapide et à un impact global limité sur les prélèvements américains.

Les rendements des bons du Trésor avaient suivi la hausse des prix du brut jusqu'à jeudi, les traders s'inquiétant de l'inflation, mais ils n'ont pas beaucoup évolué vendredi, le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR s'établissant à 4,38 %.

Le bitcoin BTC= s'orientait vers une sixième semaine de hausse consécutive, à 79.680 dollars.