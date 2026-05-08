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Ukraine: plus de 3.000 attaques contre des structures de soin depuis le début de l'invasion russe
information fournie par AFP 08/05/2026 à 11:30

Un hôpital touché par une frappe russe, à Kherson, en Ukraine, le 29 octobre 2025 ( Telegram / @olexandrprokudin / Handout )

Un hôpital touché par une frappe russe, à Kherson, en Ukraine, le 29 octobre 2025 ( Telegram / @olexandrprokudin / Handout )

L'Organisation mondiale de la Santé a annoncé vendredi avoir recensé plus de 3.000 attaques contre des structures de soins en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

"Au cours de 1.534 jours de guerre, le système de santé ukrainien a subi des attaques répétées, l'OMS a vérifié plus de 3.000 attaques contre les services de santé", a écrit la direction européenne de l'organisation dans un communiqué.

Dans 80% des cas, les attaques ont visé un hôpital ou un centre de soins et dans les 20% restant une ambulance ou un véhicule de santé.

"Chacune de ces attaques constitue une violation du droit international humanitaire", a déclaré le directeur de l'OMS Europe Hans Kluge. "Cela ne peut pas être normalisé."

"En vertu du droit international humanitaire, les services de santé sont protégés. Ce n'est pas une ligne directrice ou une recommandation, c'est une obligation contraignante pour toutes les parties à tout conflit", a-t-il insisté.

Les dommages infligés aux infrastructures de santé limitent la capacité du personnel médical à fournir des soins essentiels alors que les besoins sont croissants, a déploré l'OMS.

Selon les Nations unies, 12,7 millions de personnes en Ukraine ont besoin d'aide humanitaire.

Les pourparlers visant à mettre fin au conflit, devenu le plus sanglant en Europe depuis 1945, n'ont guère progressé et ont été relégués au second plan par la guerre au Moyen-Orient.

Des discussions doivent néanmoins s'ouvrir jeudi à Miami, aux Etats-Unis, entre négociateurs ukrainiens et américains.

Guerre en Ukraine
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