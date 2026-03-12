 Aller au contenu principal
Le Brent dépasse 100 dollars après la fermeture maintenue du détroit d'Ormuz
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 20:07

Les tensions au Moyen-Orient et les attaques contre des navires commerciaux alimentent les craintes de perturbations majeures de l'approvisionnement mondial en pétrole.

Les prix du pétrole ont fortement progressé après que l'Iran a annoncé maintenir la fermeture du détroit d'Ormuz, un passage stratégique pour le commerce mondial de brut. Le Brent a grimpé de 9,22% pour atteindre 100,46 dollars le baril, franchissant la barre des 100 dollars, tandis que le brut américain West Texas Intermediate a gagné 9,72% à 95,73 dollars. La déclaration de Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême iranien, intervient alors que les attaques contre des navires commerciaux dans le golfe Persique se multiplient.

Le détroit d'Ormuz constitue un point clé de l'approvisionnement énergétique mondial, par lequel transite environ un cinquième du pétrole consommé dans le monde. Les autorités ont signalé que deux pétroliers et un cargo ont été touchés au large de l'Irak et des Émirats arabes unis. Dans le même temps, les États-Unis ont indiqué que leurs forces navales n'étaient pas encore prêtes à escorter les navires marchands, leurs moyens étant concentrés sur les opérations militaires contre les capacités offensives de l'Iran.

Face à la situation, l'Agence internationale de l'énergie a annoncé la plus importante libération d'urgence de réserves stratégiques de son histoire, avec 400 millions de barils mis sur le marché par ses membres, dont 172 millions provenant des États-Unis. Les analystes estiment toutefois que ces volumes ne compenseront qu'une partie du déficit d'offre provoqué par la fermeture du détroit et que les contraintes logistiques pourraient retarder l'arrivée effective du pétrole sur les marchés.

