Le brasseur Molson Coors nomme l'initié Rahul Goyal au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les actions, le contexte dans les paragraphes 6-7 et le commentaire de l'analyste dans les paragraphes 4-5) par Neil J Kanatt

Molson Coors TAP.N a nommé lundi l'initié Rahul Goyal au poste de directeur général, pour succéder à Gavin Hattersley qui prend sa retraite cette année, alors que le fabricant de bière lutte contre l'affaiblissement de la demande et les tarifs douaniers aux États-Unis.

Rahul Goyal, actuellement directeur de la stratégie chez le fabricant de Coors Light, devrait prendre ses fonctions le 1er octobre. Il travaille pour l'entreprise depuis plus de vingt ans, ayant occupé, sur le site , des postes tels que celui de directeur financier de l'entreprise en Inde.

Le nouveau directeur général aura pour mission de diriger l'entreprise à un moment difficile pour le secteur, la consommation d'alcool chez les adultes américains étant tombée à son niveau le plus bas jamais enregistré .

"Peu de cadres connaissent Molson Coors mieux que Rahul Goyal. Son expérience dans l'ensemble de l'entreprise et le rôle qu'il a joué pour pousser le brasseur au-delà de la bière le placent en position de répondre aux demandes des consommateurs qui évoluent rapidement", a déclaré Zak Stambor, analyste chez EMarketer.

"Mais comme de nombreux consommateurs se détournent complètement de la bière et de l'alcool, il ne sera pas facile de guider l'entreprise sur la voie de l'avenir."

La demande d'alcool aux États-Unis reste également incertaine, car les dépenses discrétionnaires des consommateurs sont freinées par l'inflation et l'incertitude liée aux droits de douane.

Le fabricant de bière avait prévu une baisse de son bénéfice annuel en août, anticipant l'impact des tarifs douaniers sur le coût de l'aluminium qu'il utilise pour ses canettes. Les importations d'aluminium ont été frappées d'un droit de douane de 50 % , ce qui a fait grimper les prix de la prime d'aluminium du Midwest américain AUPc1 .

Molson Coors avait annoncé le départ à la retraite de Gavin Hattersley en avril, après six années passées à la tête de l'entreprise. Il conservera un rôle consultatif jusqu'à la fin de 2025, a déclaré la société lundi.

Les actions de la société étaient en baisse d'environ 1 % dans les premiers échanges.