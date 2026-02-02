 Aller au contenu principal
Le BPA de Walt Disney en baisse moins forte que prévu
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 13:58

Walt Disney indique avoir vu son BPA ajusté diminuer de 7% à 1,63 dollar au titre de son 1er trimestre comptable, dépassant toutefois d'environ 4% le consensus de marché, pour un profit opérationnel des segments en repli de 9% à 4,6 milliards.

Ses revenus trimestriels ont progressé de 5% à près de 26 MdsUSD, avec des contributions positives de ses 3 grandes divisions divertissement ( 7%), expériences ( 6%), et dans une moindre mesure, sport ( 1%).

"Nous sommes satisfaits du démarrage de notre exercice, et nos réalisations reflètent les formidables progrès que nous avons faits", commente Robert A. Iger, le CEO du géant californien des médias et du divertissement.

"Nous avons réalisé une forte performance au box-office au cours de l'année 2025, avec des succès à plusieurs MdsUSD pour Zootopia 2 et Avatar : Fire and Ash, des franchises qui ont généré de la valeur à travers nombre de nos activités", poursuit-il.

Pour l'ensemble de l'exercice, Walt Disney confirme anticiper une croissance à deux chiffres de son BPA ajusté, ainsi qu'un apport de cash par ses activités de 19 MdsUSD. Il se dit en outre en voie de racheter pour 7 MdsUSD d'actions.

