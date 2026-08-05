Le box-office américain est en plein essor, mais le nombre de spectateurs diminue

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* Les franchises telles que “Spider-Man” et les films originaux comme “Obsession” alimentent le box-office de 2026

* Les recettes du box-office américain s'élèvent à 6,2 milliards de dollars au 2 août, soit une hausse de 15% par rapport à l'année précédente

* Le box-office américain s'apprête à connaître sa meilleure année depuis la pandémie grâce aux formats haut de gamme et à la hausse du prix des billets

par Harshita Mary Varghese et Anhata Rooprai

Le box-office américain a connu son meilleur week-end d’ouverture de l’histoire grâce au doublé “Spider-Man: Brand New Day ” et “The Odyssey.”

Mais la reprise du secteur repose de plus en plus sur la hausse des prix des billets, les projections en formats haut de gamme et la sortie d’une poignée de superproductions, plutôt que sur un retour massif des cinéphiles. Alors que les recettes du box-office national sont en passe d’enregistrer leur meilleure année depuis la pandémie, l’audience des salles de cinéma a diminué. La capacité des films à gros budget à maintenir la dynamique de cette année constituera un premier test permettant de déterminer dans quelle mesure la reprise du secteur repose sur un nombre réduit de spectateurs payant plus cher pour aller au cinéma.

Selon S&P Global Market Intelligence, les cinémas ont vendu environ 470,9 millions de billets au cours des 30 premières semaines de 2026, contre 747,3 millions au cours de la même période en 2019.

“Depuis longtemps déjà, la croissance du chiffre d’affaires des exploitants de salles est principalement tirée par la hausse du prix moyen des billets ainsi que par celle des prix des produits vendus dans les buvettes”, a déclaré Wade Holden, analyste chez S&P Global Market Intelligence.

Les données du cabinet d’études Placer.ai, qui suit la fréquentation des salles, montrent une tendance similaire. Sur la période allant jusqu’en juillet, la fréquentation des cinémas américains est en hausse de 8,1% cette année par rapport à 2025, mais en baisse de 27% par rapport aux niveaux de 2019. Une offre de films plus solide et plus variée, comprenant des succès hors franchises tels que “Obsession” et “Project Hail Mary”, a contribué à la croissance du box-office cette année. Les recettes du box-office national ont atteint 6,2 milliards de dollars au 2 août, soit une hausse de 15% par rapport à la même période l’année dernière, selon le cabinet d’analyse des médias Rentrak. En 2019, les recettes du box-office dépassaient les 7 milliards de dollars à cette même période de l’année.

Contrairement aux dernières années, où le box-office américain était presque entièrement dominé par des suites et des franchises populaires telles que Marvel et Star Wars, les plus gros succès de cette année comptent une part plus importante de films originaux ou autonomes, ce qui suggère que le public est réceptif à un éventail plus large de sorties en salles.

“Le succès au box-office de cette année témoigne d’un calendrier de sorties bien équilibré, qui propose un peu de tout et séduit un large éventail de cinéphiles”, a déclaré Shawn Robbins, directeur de l’analyse cinématographique chez le distributeur de billets Fandango, ainsi que fondateur et propriétaire de Box Office Theory. Les sorties estivales très médiatisées de Spider-Man et de la réinterprétation par le cinéaste Chris Nolan de l’épopée d’Homère, qui a fait salle comble dans les salles IMAX IMAX.N aux tarifs plus élevés, offrent aux exploitants de salles certains de leurs meilleurs résultats depuis le début de la pandémie. La COVID-19 a accéléré une évolution déjà en cours, les services de streaming offrant aux consommateurs davantage d’options de visionnage à domicile. De nombreux spectateurs ne se rendent désormais au cinéma que pour les films événementiels majeurs et les nouvelles sorties de franchises. Les chaînes de cinémas ont réagi en développant les écrans grand format haut de gamme et en améliorant l’expérience en salle, pariant que les consommateurs seront prêts à payer plus cher pour des sorties qui ne peuvent pas être facilement reproduites devant un téléviseur.

Les premiers signes sont encourageants. AMC Entertainment

AMC.N , la plus grande chaîne de cinémas au monde, a déclaré que la forte demande pour les écrans haut de gamme lui avait permis d’enregistrer son chiffre d’affaires le plus élevé pour un seul week-end en 106 ans d’histoire, ainsi que le week-end le plus fréquenté de la décennie. Plus de 10,2 millions de spectateurs se sont rendus dans ses salles AMC et Odeon, a-t-elle précisé.

Même si l’inflation a en partie freiné l’engouement des consommateurs pour le cinéma, la hausse des prix a profité à une poignée de grands studios: Universal, Walt Disney, Sony, Warner Bros et Paramount Pictures, qui représentent 68% des recettes nationales cette année, selon une analyse des données fournies par Rentrak. La concentration du marché hollywoodien a suscité l’inquiétude des autorités de régulation. La Californie, aux côtés de 11 autres États, a intenté une action en justice contre Paramount Skydance PSKY.O afin de l’empêcher d’acquérir son concurrent Warner Bros Discovery WBD.O dans le cadre d’une opération de 110 milliards de dollars. Selon Rentrak, la fusion entre Paramount et Warner aurait représenté près de 11% du box-office national jusqu’à ce week-end.

Le succès de titres tels que “The Odyssey” et “The Super Mario Galaxy Movie”, distribués par Universal ( CMCSA.O ), filiale de Comcast, a contribué à porter sa part de marché à 24%, soulignant à quel point un petit nombre de superproductions détermine de plus en plus les résultats financiers des exploitants de salles.

Selon EntTelligence, le prix moyen d’un billet adulte s’élevait à 13,46 dollars au 30 juillet de cette année, tandis que les entrées pour les formats haut de gamme tels que l’IMAX s’élevaient en moyenne à 18,22 dollars.