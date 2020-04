Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le bourdon sonnera dans Notre-Dame incendiée il y a un an, annonce Georgelin Reuters • 14/04/2020 à 19:28









PARIS, 14 avril (Reuters) - Le bourdon de Notre-Dame sonnera mercredi à 20h00 pour marquer le premier anniversaire de l'incendie qui a sidéré le monde dans la soirée du 15 avril 2019, a annoncé mardi à Reuters le général Jean-Louis Georgelin. "Nous ferons sonner le bourdon de Notre-Dame. Pas à la volée, au tintement, à l'heure approximative de l'incendie", a dit le général, qui a pris cette initiative en tant que "M. Reconstruction" de la cathédrale. L'officier a été nommé à la tête de l'établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame dont la flèche et le toit sont partis en fumée ce soir-là. Mercredi, deux campanistes actionneront la cloche située dans la tour Sud de la cathédrale, en union avec les Parisiens confinés qui applaudissent habituellement à ce moment-là pour saluer le travail des soignants face à l'épidémie de coronavirus. Le bourdon "Emmanuel" de Notre-Dame est la deuxième plus grosse cloche de France. Fondu en 1686, en partie avec l'airain de la cloche médiévale, il pèse 13 tonnes. Son tintement grave en fa dièse avait pour la première fois depuis l'incendie retenti le 30 septembre dernier à l'occasion des obsèques de l'ancien président Jacques Chirac, dont Jean-Louis Georgelin fut le chef d'état-major particulier, avant d'occuper le poste de chef d'état-major des armées (2006-2010). (Elizabeth Pineau, édité par Henri-Pierre André)

