Le bourdon de Notre-Dame sonne pour les soignants

* Premier anniversaire de l'incendie de la cathédrale * Le délai de cinq ans pour la reconstruire sera tenu, dit Macron * Les travaux interrompus par l'épidémie de coronavirus (Actualisé avec bourdon et Georgelin) PARIS, 15 avril (Reuters) - Le bourdon de Notre-Dame de Paris a retenti mercredi soir, un an jour pour jour après l'incendie qui a ravagé la cathédrale dont le président Emmanuel Macron a de nouveau promis la réouverture d'ici 2024 malgré l'arrêt des travaux depuis un mois en raison de l'épidémie de coronavirus. Le son grave de la cloche située dans la tour Sud de la cathédrale, actionnée par un campaniste, s'est fait entendre à 20h00, de concert avec les applaudissements des Parisiens confinés depuis un mois qui rendent chaque soir hommage aux soignants luttant contre l'épidémie qui a fait plus de 17.600 morts en France. Le bourdon de Notre-Dame, qui ne sonne qu'en de rares occasions, n'avait retenti qu'une fois auparavant depuis l'incendie, pour les obsèques de l'ancien président Jacques Chirac. "Nous reconstruirons Notre-Dame en cinq ans, ai-je promis. Nous ferons tout pour tenir ce délai", a déclaré Emmanuel Macron dans une vidéo diffusée en début de journée sur son compte Twitter. "Bien sûr, le chantier est en suspens en ce moment du fait de la crise sanitaire mais il redémarrera dès que ce sera possible." "Il y a eu le temps de l'épreuve et de l'émoi, puis le temps de la réflexion. Mais c'est bien désormais le temps de la reconstruction qui est engagé", a-t-il poursuivi. "Sauveteurs, donateurs, bâtisseurs, une nouvelle fois merci. Vous avez pavé le chemin de ces jours meilleurs qui approchent où les Français retrouveront la joie d'être ensemble et où la flèche de Notre-Dame s'élancera de nouveau vers le ciel." L'incendie le 15 avril 2019 de la cathédrale immortalisée au fil des siècles par la peinture, la littérature puis le cinéma avait soulevé un vague d'émotion et fait la Une des grands titres de la presse internationale. "OPTIMISTES" Déjà suspendus l'an dernier en raison d'un risque de contamination liée aux particules de plomb, les travaux de consolidation et de sécurisation de l'édifice gothique ont été une nouvelle fois interrompus mi-mars "jusqu'à nouvel ordre" compte tenu de l'épidémie en cours. Dans un entretien à Reuters, le général Jean-Louis Georgelin, président de l'établissement public en charge de la rénovation de l'édifice, a assuré que les délais fixés par le chef de l'Etat seraient tenus. "Nous espérons bien résorber ce retard pour tenir notre objectif qui est de rendre la cathédrale au culte d'ici cinq ans, c'est-à-dire le 16 avril 2024, ce qui ne veut pas dire évidemment que tout soit terminé", a-t-il expliqué. La cathédrale est toujours sous le régime d'un arrêté de péril, surveillée par une centaine de capteurs mesurant la moindre oscillation de sa structure. "On ne peut pas dire formellement qu'elle est complètement sauvée mais en même temps nous avons un recul d'un an, nous constatons avec les capteurs qu'elle n'a pas du tout bougé, elle a résisté à des tempêtes nombreuses, à la chaleur, donc nous sommes quand même très optimistes", estime Jean-Louis Georgelin. Si le budget de la reconstruction n'a pas encore été défini, 901 millions de promesses de dons ont été recueillies, dont un cinquième ont pour l'instant été versés. Pour ce qui est du projet architectural, qui a déjà fait débat, l'établissement public devrait définir d'ici l'été un processus de décision, notamment en ce qui concerne le remplacement de la flèche construite au XIXe siècle sous la direction d'Eugène Viollet-le-Duc. "Je pense que tout se passera bien, de façon raisonnable et que nous n'allons pas nous engluer dans des débats sans fin", veut croire Jean-Louis Georgelin. (Marine Pennetier et Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault et Henri-Pierre André)

