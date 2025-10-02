Le Boeing 777X sera retardé jusqu'en 2027, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails tirés du rapport)

Le jet 777X de Boeing BA.N devrait commencer à voler commercialement au début de 2027 au lieu de l'année prochaine, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Deutsche Lufthansa AG LHAG.DE , le client de lancement du dernier gros porteur de Boeing, se prépare déjà à un revers et n'inclut pas le 777X dans ses plans de flotte avant 2027, a indiqué le rapport, citant l'une des sources.

Boeing n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La société devait livrer le premier 777X en 2026, soit six ans plus tard que ce qui avait été prévu lors du lancement du programme en 2013.

Le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a déclaré le mois dernier que l'entreprise avait pris du retard dans la certification de l'avion, affirmant qu'une "montagne de travail" restait à faire. Il a toutefois ajouté qu'aucun nouveau problème technique n'avait été identifié.

Cette nouvelle intervient six semaines avant le salon aéronautique de Dubaï, où Boeing a dévoilé l'avion en 2013.