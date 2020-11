Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Boeing 737 MAX devrait être de nouveau autorisé en janvier par le régulateur européen Reuters • 21/11/2020 à 17:22









LE BOEING 737 MAX DEVRAIT ÊTRE DE NOUVEAU AUTORISÉ EN JANVIER PAR LE RÉGULATEUR EUROPÉEN PARIS (Reuters) - L'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) s'apprête à autoriser à son tour une reprise des vols des Boeing 737 MAX en janvier, suivant la décision prise cette semaine par les instances américaines de régulation, a annoncé samedi le directeur de l'AESA. "Toutes les études nous montrent qu'effectivement le Boeing 737 MAX peut être remis en service car l'avion est sûr", a dit Patrick Ky à l'occasion du Paris Air Forum organisé par La Tribune. "Il est vraisemblable que dans le cas de l'AESE, nous adopterons les décisions qui permettent de le remettre en service dans le courant du mois de janvier, c'est le calendrier", a-t-il ajouté. Au terme de mois d'enquête et de bataille, l'Autorité fédérale américaine de l'aviation (FAA) a annoncé mercredi la levée de l'interdiction de vol de cet appareil, le plus vendu au monde, qui était cloué au sol depuis la mort de 346 personnes dans deux accidents survenus en octobre 2018 et mars 2019 en Indonésie et en Ethiopie. La FAA a imposé à l'avionneur américain une série de mesures pour améliorer ses procédures de sécurité. (Tim Hepher; version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées BOEING CO NYSE -2.96%