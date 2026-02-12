 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le blocage des importations américaines de vapes pourrait réduire d'un tiers les ventes illégales, selon BAT
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 14:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Emma Rumney

Le directeur général de British American Tobacco BATS.L a déclaré jeudi à Reuters qu'une éventuelle décision des États-Unis de bloquer les importations de certaines vapes jetables pourrait réduire d'un tiers le marché florissant des e-cigarettes non réglementées, bien qu'il soit peu probable que l'impact se fasse sentir avant 2027.

Les géants du tabac, dont BAT et le fabricant américain Marlboro Altria MO.N , ont passé des années à lutter contre un flot de vapes fabriquées pour la plupart en Chine, dont la vente n'est pas autorisée aux États-Unis, mais qui ont fini par dominer le plus grand marché du monde pour les alternatives au tabac.

BAT estime que les dispositifs non réglementés représentent environ 70 % des ventes d'e-cigarettes aux États-Unis, ce qui affecte à la fois ses activités de vapotage et de tabac traditionnel. L'entreprise a engagé deux procédures devant la Commission américaine du commerce international (ITC) afin de bloquer les importations d'appareils non réglementés.

L'année dernière, un juge de l'ITC s'est prononcé en faveur de BAT dans un litige sur les brevets et a recommandé une ordonnance d'exclusion générale qui bloquerait les vapes jetables enfreignant ses brevets. BAT a déclaré jeudi, en marge de ses résultats annuels , qu'elle s'attendait à une décision complète de l'ITC en mars, suivie d'un examen présidentiel de 60 jours.

Le directeur général Tadeu Marroco a déclaré à Reuters qu'un tel blocage pourrait avoir un impact significatif sur le marché, qu'il a défini comme une chute en dessous de 50 % des ventes de l'industrie, ou d'environ un tiers. Mais il est difficile d'en prévoir l'ampleur, a-t-il ajouté.

Il a également mis en garde contre la longueur de la chaîne d'approvisionnement américaine pour ces appareils et l'importance des stocks, qui retarderaient tout effet. "Ainsi, même si vous obtenez le soutien de l'ITC, il faudra attendre le début de l'année prochaine pour que l'impact soit significatif", a-t-il déclaré.

M. Marroco a également déclaré qu'il ne serait pas surpris si la Food and Drug Administration américaine lançait un programme visant à tester une approche différente des vapes, y compris éventuellement des vapes aromatisées. Après avoir rejeté pendant des années la plupart des demandes de nouveaux produits à base de nicotine, la FDA a cherché à accélérer ou à rationaliser ses procédures .

Valeurs associées

ALTRIA GROUP
65,900 USD NYSE 0,00%
BRIT AMER TOBACC
4 310,000 GBX LSE -2,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.02.2026 15:28 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, HP, Dell, American Electric Power, AppLovin) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,19% pour ... Lire la suite

  • Le directeur général du géant pharmaceutique français Sanofi, Paul Hudson, le 30 avril 2024 à Paris ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Sanofi évince son DG Paul Hudson, remplacé par la patronne de Merck
    information fournie par AFP 12.02.2026 15:20 

    Après plus de 6 ans à la tête de Sanofi , Paul Hudson, quittera ses fonctions de directeur général le 17 février, le conseil d’administration du groupe pharmaceutique français ayant décidé de ne pas renouveler son mandat d’administrateur. Sa remplaçante, l'actuelle ... Lire la suite

  • ( AFP / ADEM ALTAN )
    Turquie: la banque centrale relève ses prévisions d'inflation
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.02.2026 15:03 

    La banque centrale turque a relevé jeudi ses prévisions d'inflation, estimant que celle-ci se situerait entre 15% et 21% en fin d'année, a annoncé son gouverneur. La banque tablait jusqu'ici sur une inflation entre 13% et 19% fin 2026. "Nous avons revu à la hausse ... Lire la suite

  • Photo non datée fournie par le ministère américain de la Justice le 19 décembre 2025, montrant Jeffrey Epstein, mort dans sa cellule en 2019 ( US Department of Justice / Handout )
    Des comptes pro-Kremlin utilisent les dossiers Epstein pour désinformer
    information fournie par AFP 12.02.2026 14:59 

    Des comptes pro-Kremlin sur les réseaux sociaux exploitent la nouvelle avalanche de documents liés au criminel sexuel Jeffrey Epstein pour continuer de propager des allégations contre l'Ukraine et sur le trafic d'enfants, selon des recherches effectuées par l'AFP ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank