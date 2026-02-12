Le blocage des importations américaines de vapes pourrait réduire d'un tiers les ventes illégales, selon BAT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Emma Rumney

Le directeur général de British American Tobacco BATS.L a déclaré jeudi à Reuters qu'une éventuelle décision des États-Unis de bloquer les importations de certaines vapes jetables pourrait réduire d'un tiers le marché florissant des e-cigarettes non réglementées, bien qu'il soit peu probable que l'impact se fasse sentir avant 2027.

Les géants du tabac, dont BAT et le fabricant américain Marlboro Altria MO.N , ont passé des années à lutter contre un flot de vapes fabriquées pour la plupart en Chine, dont la vente n'est pas autorisée aux États-Unis, mais qui ont fini par dominer le plus grand marché du monde pour les alternatives au tabac.

BAT estime que les dispositifs non réglementés représentent environ 70 % des ventes d'e-cigarettes aux États-Unis, ce qui affecte à la fois ses activités de vapotage et de tabac traditionnel. L'entreprise a engagé deux procédures devant la Commission américaine du commerce international (ITC) afin de bloquer les importations d'appareils non réglementés.

L'année dernière, un juge de l'ITC s'est prononcé en faveur de BAT dans un litige sur les brevets et a recommandé une ordonnance d'exclusion générale qui bloquerait les vapes jetables enfreignant ses brevets. BAT a déclaré jeudi, en marge de ses résultats annuels , qu'elle s'attendait à une décision complète de l'ITC en mars, suivie d'un examen présidentiel de 60 jours.

Le directeur général Tadeu Marroco a déclaré à Reuters qu'un tel blocage pourrait avoir un impact significatif sur le marché, qu'il a défini comme une chute en dessous de 50 % des ventes de l'industrie, ou d'environ un tiers. Mais il est difficile d'en prévoir l'ampleur, a-t-il ajouté.

Il a également mis en garde contre la longueur de la chaîne d'approvisionnement américaine pour ces appareils et l'importance des stocks, qui retarderaient tout effet. "Ainsi, même si vous obtenez le soutien de l'ITC, il faudra attendre le début de l'année prochaine pour que l'impact soit significatif", a-t-il déclaré.

M. Marroco a également déclaré qu'il ne serait pas surpris si la Food and Drug Administration américaine lançait un programme visant à tester une approche différente des vapes, y compris éventuellement des vapes aromatisées. Après avoir rejeté pendant des années la plupart des demandes de nouveaux produits à base de nicotine, la FDA a cherché à accélérer ou à rationaliser ses procédures .