Le blizzard s'abat sur le nord-est des États-Unis, fermant des routes et annulant des vols

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du nombre d'annulations de vols, ajout de détails sur les pannes d'électricité et les chutes de neige tout au long)

La ville de New York ferme les écoles

Les gouverneurs activent la garde nationale et déclarent des urgences régionales

FlightAware signale plus de 5 700 annulations de vols pour la journée de lundi

NJ TRANSIT suspend ses services ferroviaires et de bus en raison de la tempête

par Rajesh Kumar Singh et Rich McKay

Un puissant blizzard a déversé plus d'un pied de neige (30 centimètres) sur certaines parties du nord-est des États-Unis lundi, réduisant les déplacements de millions d'habitants à une quasi-paralysie en raison des conditions dangereuses qui ont entraîné la fermeture de routes, l'arrêt des services ferroviaires et l'annulation de quelque 5 700 vols.

Des milliers de foyers et d'entreprises ont été privés d'électricité et les autorités, dont le maire de New York, Zohran Mamdani, ont ordonné aux habitants de rester à l'écart des routes afin que les équipes d'urgence puissent déblayer les rues. De nombreuses écoles ont été fermées dans toute la région.

"Je demande à tous les New-Yorkais de rester chez eux", a déclaré Zohran Mamdani.

Plus de 15 pouces (38 centimètres) de neige étaient tombés sur Central Park à New York à 8 heures du matin lundi et 5 à 6 pouces (13-15 centimètres) devraient encore tomber avant que la tempête ne se calme en fin d'après-midi, a déclaré Bob Oravec, météorologue au Centre de prévision météorologique du National Weather Service.

Les vents peuvent souffler des congères de plusieurs pieds de haut.

" Il s'agit d'une tempête assez importante et d'un véritable blizzard" avec des rafales de vent de 40 à 60 mph du Delaware à New York City et Boston, a déclaré Bob Oravec. "Il faudra probablement une semaine pour s'en sortir."

Boston a reçu environ 15 cm jusqu'à présent, mais une grande partie du Delaware et du sud de la Nouvelle-Angleterre a déjà reçu entre 30 et 45 cm, et Philadelphie a déjà reçu un pied de neige.

La tempête devrait s'atténuer à New York d'ici lundi après-midi, mais Boston et la partie supérieure de la Nouvelle-Angleterre recevront de la neige jusqu'à lundi soir.

En raison des vents violents, la tempête de neige répond aux critères du blizzard: Les blizzards se caractérisent par des rafales de vent de 35 mph ou plus, soutenues pendant trois heures ou plus, a déclaré Bob Oravec. Le village de Stony Brook, à l'est de Long Island, et l'île de Nantucket ont enregistré les rafales les plus fortes, dépassant les 60 mph.

URGENCES RÉGIONALES

Lundi matin, les compagnies aériennes avaient annulé plus de 5 700 vols et en avaient retardé 900 autres, selon le site de suivi FlightAware.com. Mardi, plus de 1 600 vols avaient déjà été annulés, selon le site. La plupart des annulations et des retards ont eu lieu dans le nord-est des États-Unis, notamment aux aéroports John F. Kennedy International et LaGuardia de New York, à l'aéroport Logan de Boston et à l'aéroport international Newark Liberty.

New York La gouverneure Kathy Hochul a déclaré qu'elle avait activé 100 membres de la Garde nationale pour venir en aide à Long Island, à la ville de New York et à la vallée inférieure de l'Hudson, des régions qui devraient être les plus touchées par les fortes chutes de neige et les vents côtiers. La tempête a forcé la fermeture du siège des Nations unies à Manhattan lundi.

Certaines parties du nord-est pourraient recevoir jusqu'à deux pieds de neige et les rafales de vent pourraient atteindre 70 mph, augmentant le risque de chutes d'arbres et de coupures de courant, selon le département de la sécurité intérieure (Department of Homeland Security).

Dans une mise à jour publiée dimanche, l'agence a déclaré qu'en dépit de l'interruption de son financement, le travail de réponse aux catastrophes de l'Agence fédérale de gestion des urgences se poursuit sans interruption, y compris les déplacements du personnel, les opérations d'urgence et l'assistance critique aux personnes touchées par des catastrophes actives, la sécurité des personnes et la protection des biens restant des priorités absolues. La semaine dernière, Reuters a rapporté que l'administration Trump avait ordonné à la FEMA de suspendre le déploiement de centaines de travailleurs humanitaires dans les zones touchées par les catastrophes à travers le pays pendant que le DHS est fermé.

Massachusetts La gouverneure Maura Healey a déclaré l'état d'urgence et demandé aux employés de l'État de rester chez eux. Connecticut a interdit aux véhicules commerciaux d'emprunter les autoroutes à accès limité, à l'exception des livraisons d'urgence et des livraisons essentielles.

Les lignes de train et de bus du New Jersey ont été interrompues, tandis que la Rhode Island Public Transit Authority a déclaré qu'elle suspendrait tous ses services de dimanche soir à lundi et qu'elle n'annoncerait la reprise de ses services que lorsque les conditions s'amélioreront.